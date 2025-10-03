Presença do Estado cresceu com fortalecimento das regionais, avalia Gladson Camelí durante entrevista





Dando sequência à agenda de prestação de contas à população, o governador Gladson Camelí concedeu entrevista na tarde desta quinta-feira, 2, ao portal AC 24 Horas, onde destacou os principais eixos de sua gestão. Entre os pilares mencionados estão a aproximação com o público, a execução de obras estruturantes, os avanços na Saúde com foco na humanização, e a atenção especial às cidades do interior.

Camelí também ressaltou o fortalecimento da logística por meio dos aeródromos, a descentralização dos serviços públicos e a ampliação da atuação das regionais em parceria com os municípios, ampliando o alcance do Estado.

“Descentralizamos os serviços da capital, não apenas na área da segurança, mas também na saúde. Fortalecemos as regionais para ampliar o alcance do Estado e a segurança pública passou por uma verdadeira modernização. Muitos tentam comparar as obras e a logística do Sul e Sudeste com a realidade da Amazônia, mas são contextos completamente distintos. Nossa equipe está alinhada e comprometida com a manutenção da saúde financeira do Estado e com a construção de um ambiente de credibilidade para atrair investimentos”, enfatizou.

Camelí também ressaltou os avanços em mais de 100 frentes de obras executadas ao longo de sua gestão, incluindo o anel viário, o arco metropolitano, a recuperação de ramais, a construção de pontes e a abertura de estradas alternativas, como a Variante, recentemente entregue à população de Xapuri.

Reconhecido por sua postura municipalista, o governador reafirmou seu compromisso com a gestão compartilhada entre Estado e municípios. “Firmamos convênios com todas as prefeituras, porque não sou governador de partido, sou governador de todos”, enfatizou.

Na área da Segurança Pública, o governador destacou os esforços de sua gestão para garantir estrutura adequada e melhores condições de trabalho às Forças Militares, com o objetivo de refletir diretamente na qualidade do serviço prestado à população.

“Todas as forças policiais receberam investimentos importantes. Recuperamos e construímos unidades, melhoramos os ambientes de trabalho, entregamos novos fardamentos, armamentos e drones para reforçar a fiscalização nas fronteiras. Criamos a Polícia de Fronteira e ampliamos nossa capacidade aérea: hoje contamos com três helicópteros e três aviões próprios e, em breve, receberemos mais uma aeronave para atender demandas de transporte para TFD e deslocamentos estratégicos. O serviço está sempre pronto para atender quando solicitado,” afirmou Camelí.

Na entrevista, o chefe do Executivo fez questão de reforçar que, desde o início de seu primeiro mandato, tem priorizado uma gestão próxima da população, pautada pela transparência e diálogo.

“Quem não comunica, não alcança. E não há dinheiro que pague a gratidão que recebo das pessoas. Sempre procurei me mostrar como sou: não melhor do que o povo, mas como um representante dele. Um cidadão comum, com responsabilidades públicas”, afirmou.

