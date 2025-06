Governo do Acre avança na construção de mais de 800 moradias na Cidade do Povo e reafirma compromisso com aqueles que mais precisam

O governador Gladson Camelí visitou, na tarde desta terça-feira, 17, o canteiro de obras da Cidade do Povo, em Rio Branco, onde o governo do Estado do Acre realiza a construção de mais de 800 novas unidades habitacionais voltadas para famílias de baixa renda. Acompanhado do secretário de Habitação e Urbanismo, Egleuson Santiago, o governador conferiu de perto o avanço das obras e destacou o compromisso da atual gestão com a redução das desigualdades sociais e a dignidade da população.

As moradias são resultado de dois grandes projetos habitacionais. O primeiro, o Pró-Moradia, conta com 383 unidades em construção com recursos próprios do Estado, somando um investimento de R$ 76,5 milhões. Já o segundo projeto é realizado em parceria com o governo federal, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, e contempla outras 500 casas com recursos na ordem de R$ 118,4 milhões.

Durante a visita, Camelí destacou o impacto social da obra e a importância de transformar áreas antes esquecidas em espaços de vida e dignidade.

“Estamos aqui hoje na Cidade do Povo vendo de perto um grande volume de casas sendo construídas, que em breve serão entregues para mais de mil famílias. Onde muitos achavam que havia esquecimento, estamos garantindo moradia digna. O objetivo é esse: diminuir as diferenças e construir um Acre cada vez mais digno para a população. Em pouco tempo, estaremos entregando as chaves com obras de qualidade, com dignidade para o nosso povo”, afirmou o governador.

Segundo o secretário Egleuson Santiago, os trabalhos já estão em ritmo avançado. “Mais de 70% das obras já estão em fase de acabamento. A previsão é entregar, até setembro, as 383 unidades do Pró-Moradia. E até novembro, as 250 primeiras unidades do Minha Casa, Minha Vida”, informou.

As casas construídas têm 44m², com dois quartos, banheiro, sala, cozinha e área de serviço. Todos os imóveis contam com acessibilidade para cadeirantes, garantindo inclusão e respeito às necessidades de cada família. A obra, que mobiliza diariamente cerca de 400 trabalhadores, é uma das maiores em execução atualmente no estado.

As moradias são destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social, priorizando aquelas inscritas no Cadastro Único, beneficiárias do Bolsa Família ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Também têm preferência famílias chefiadas por mulheres, pessoas com deficiência, idosos e moradores de áreas de risco.

Na Cidade do Povo, o governador reforçou o tom humano e direto da ação do Estado. “Esse chão aqui, que muita gente achava que ia ficar esquecido, tá virando moradia de verdade. Com dignidade, com estrutura forte e com um propósito, tirar nosso povo do sofrimento e botar no que é dele por direito, um lar. É concreto, parede, laje e esperança”, declarou.

A entrega das unidades habitacionais representa mais do que a construção de paredes e telhados: simboliza a reconstrução de sonhos, a segurança de um lar e a retomada da esperança para milhares de famílias acreanas. O governo do Acre segue firme, com trabalho constante e de mãos dadas com o povo, construindo um futuro mais justo para todos.

The post Governo do Acre avança na construção de mais de 800 moradias na Cidade do Povo e reafirma compromisso com aqueles que mais precisam appeared first on Noticias do Acre.





Source link