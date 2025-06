Secretaria de Agricultura apresenta balanço da execução do Programa de Aquisição de Alimentos Indígena

O governo do Acre é parceiro do governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), na execução do Programa Aquisição de Alimentos (PAA). Na modalidade indígena dessa política pública, que vem sendo implementada pela Secretaria de Agricultura (Seagri), o estado tem se destacado de modo pioneiro no cenário nacional, ao beneficiar 510 agricultores familiares indígenas, assegurando a compra de sua produção, bem como a segurança alimentar das comunidades escolares e familiares de 75 escolas e 74 aldeias, representando 30% do território indígena acreano.

Com o objetivo apresentar o balanço parcial das ações realizadas, discutir os desafios e definir os próximos passos para a ampliação do programa, a Seagri promoveu nesta terça-feira, 17, em Rio Branco, uma reunião com representantes de instituições parceiras.

Atualmente o programa está em execução em Feijó, beneficiando os povos Katukina e Kaxinawá. Em Tarauacá, contempla os Kaxinawá da Colônia 27, do Igarapé do Caucho e do Rio Humaitá. Em Assis Brasil e Sena Madureira, atende os Mamoadate; em Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus, (Alto Rio Purus), e Marechal Thaumaturgo, beneficia os Kaxinawá e Ashaninka do Rio Breu.

Entre os produtos mais adquiridos pelo PAA Indígena, destacam-se a banana comprida, banana prata, mandioca, coco verde, cana-de-açúcar, lima, limão, mamão, caiçuma e pupunha, além de amendoim e açaí, totalizando cerca de 80 itens.

A execução do programa se dá em duas etapas principais, iniciando-se pelo diagnóstico da produção e cadastro dos agricultores, seguidos da realização de oficinas de capacitação para produtores, professores e lideranças locais. As oficinas orientam sobre a pesagem, qualidade dos produtos e logística de entrega semanal às escolas indígenas. O programa também considera a capacidade de armazenamento das aldeias para organizar as entregas de forma fracionada ao longo do ano letivo, evitando desperdícios e garantindo o fornecimento contínuo.

O secretário de Agricultura, Luís Tchê, enfatiza que a implantação do programa é uma conquista coletiva, que reforça o compromisso com a valorização da agricultura familiar indígena e com o respeito à diversidade cultural do estado: “Estamos falando de uma ação que já alcança mais de 500 famílias agricultoras indígenas, em diferentes territórios e etnias. Isso é motivo de orgulho e nos impulsiona a seguir ampliando esse modelo, com responsabilidade, escuta e parceria. Seguiremos firmes, trabalhando lado a lado com nossos parceiros e com as lideranças indígenas, para que o PAA continue sendo uma ferramenta de transformação social, de inclusão produtiva e de fortalecimento das políticas públicas voltadas às comunidades tradicionais”.

