Governo do Acre avança na realização de cirurgias bariátricas e auxilia pacientes a recuperar qualidade de vida

“Durante a pandemia eu engordei bastante, cheguei a ultrapassar os cem quilos. Foi nesse momento que resolvi pensar em mim e fui atrás de me cuidar. Eu estava com dificuldade para trabalhar, porque cuido de uma criança atípica, e aquela situação estava sendo um empecilho”.

Maria Alcinete Tomé passou por uma cirurgia bariátrica em abril deste ano, por meio do Programa de Obesidade, promovido pelo governo do Acre. Desde então, já eliminou 13 quilos e conseguiu retomar a rotina de trabalho e suas atividades diárias. Empregada doméstica, ela precisa de disposição física para desempenhar tarefas que exigem esforço. No programa, encontrou o suporte necessário não apenas para recuperar a saúde do corpo, mas também para fortalecer o bem-estar mental.

A realização de cirurgias pode representar um momento decisivo na história de pessoas com complicações de saúde que precisam recuperar a qualidade de vida. Foi com esse objetivo que o Estado retomou, em 2023, a realização das bariátricas, ajudando a restaurar a autoestima de muitos pacientes e reforçando o compromisso com o cuidado da população.

“Desde o início do processo eu fui muito bem atendida por todos os profissionais, principalmente pelos médicos. Não tenho o que reclamar. Dou nota 10 por todo o tratamento que recebi antes, durante e após a cirurgia”, destaca.

O retorno das cirurgias bariátricas no sistema público representa um avanço necessário. A retomada do procedimento ressalta o empenho do Estado em garantir o acesso à saúde de forma ampla. A iniciativa reforça, ainda, a urgência em cuidar da população de maneira integral, promovendo dignidade e oportunidades de mudança de vida.

“Eu não faltei a nenhuma entrevista, consulta ou a reuniões. Eu sempre ia. Você também tem que fazer sua parte, né? Em janeiro, recebi a ligação da Sesacre, fui fazer meus exames em fevereiro e, em abril, já fiz a cirurgia”, conta.

Eficácia da cirurgia

Os procedimentos cirúrgicos, realizados toda terça-feira na sede da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), fazem parte do Programa de Obesidade, projeto idealizado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Apenas em 2025, cerca de 40 bariátricas já foram efetuadas com sucesso com usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no Acre.

Com mais de 50 anos de estudos e avanços na área, essa especialidade cirúrgica é considerada uma opção segura e eficaz no tratamento da obesidade e de diversas doenças associadas.

De acordo com cirurgião Romeu Delilo, responsável pelas operações na Fundhacre, o procedimento pode contribuir significativamente para o controle de condições como diabetes, hipertensão, esteatose hepática (doença gordurosa do fígado), colesterol, triglicerídeos, refluxo gastroesofágico, apneia do sono, asma grave e até doenças cardíacas, tratando simultaneamente múltiplas comorbidades.

“Pessoas que já tentaram de tudo para emagrecer e não conseguiram têm na cirurgia bariátrica uma opção de tratamento da obesidade. Com certeza melhora muito a qualidade de vida desses pacientes. Existem estudos hoje que comprovam que os pacientes que passam pela bariátrica vivem seis anos a mais do que poderiam viver estando com obesidade”, informou Romeu.

Sobre o Programa de Obesidade

O Programa de Obesidade é uma linha de cuidado voltada para o tratamento clínico e cirúrgico da obesidade grave, promovendo acompanhamento multiprofissional para pacientes com obesidade grau 2 ou 3, conforme critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde (MS). Os profissionais envolvidos têm a responsabilidade de acompanhar os pacientes por 1 ano e 8 meses após a cirurgia.

Em funcionamento desde 2004, o programa conta com uma equipe multiprofissional composta por psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, endocrinologistas, pneumologistas, cardiologistas, nutrólogos, psiquiatras e cirurgiões bariátricos. Esses especialistas atuam na preparação dos pacientes para o procedimento cirúrgico e também no pós-operatório, trabalhando especialmente a necessidade de mudança no estilo de vida, com o objetivo de promover uma rotina mais saudável.

Todos os meses, a equipe responsável promove um encontro presencial com os pacientes cadastrados. De acordo com o coordenador do programa, Warcron Neves, atualmente há uma média de 950 pacientes em acompanhamento e preparação, além de 41 na Central de Atendimento Cirúrgico (CAC) da Fundhacre, já prontos para a cirurgia e aguardando o chamado.

“Nesses encontros abordamos temas relacionados às diversas especialidades da equipe multiprofissional, com o objetivo de complementar o acompanhamento, em uma abordagem educativa. Também promovemos trocas de experiências entre os pacientes, por meio dos próprios relatos”, explica Warcron.

Nos últimos anos, o Estado tem investido na ampliação da estrutura física e tecnológica do programa, com a aquisição de novos equipamentos, ampliação das salas de atendimento e contratação de profissionais especializados. O objetivo é acelerar o tempo de espera dos pacientes e garantir um atendimento mais ágil e humano.

Todo o início do processo é realizado na Atenção Básica, reforçando a parceria entre o governo estadual e as prefeituras municipais. Após a constatação de que o paciente necessita de uma abordagem mais especializada, é encaminhado à Fundhacre para dar início às tratativas para a cirurgia bariátrica.

“Quando o acompanhamento na Atenção Básica é exaustivamente testado e não apresenta resultados significativos na redução de peso, e o paciente se enquadra no perfil e nos critérios exigidos para a cirurgia bariátrica, a Atenção Básica realiza o encaminhamento via Regulação para o nosso Programa na Fundhacre”, explica Neves.

Sentimento de gratidão

“O sentimento que fica é de gratidão, porque, quando você está obeso, vêm as limitações. Além disso, você desenvolve algumas comorbidades. Eu tomava remédio para diabetes e, hoje, não tomo mais. Agora consigo aferir a minha glicemia e ela está sempre normal. Isso, para mim, não tem preço”. É dessa forma que Maria Alcinete conta sua experiência de realizar a bariátrica no sistema público de saúde do Acre.

Assim como ela, outros pacientes também têm o sonho realizado semanalmente por meio do Programa de Obesidade. A cada nova cirurgia, vidas são transformadas, trazendo de volta a autoestima e a esperança de uma rotina mais saudável e livre de medicamentos.

Sobre a importância do programa para a população, Maria Alcinete salienta: “[Fazer essa cirurgia] é questão de saúde, porque a obesidade é uma doença crônica já comprovada. Então, para as pessoas que não têm condições de realizar no particular é muito importante”.

