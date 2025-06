Governo do Acre certifica mais 170 pessoas em cursos gratuitos de informática

Em mais uma iniciativa voltada para ampliar oportunidades a quem mais precisa, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em parceria com a Fundação Elias Mansour (FEM), entregou, na última semana, mais de 170 certificados para participantes dos cursos gratuitos de informática básica e avançada.

As capacitações integram o projeto Polo Digital, que tem como objetivo levar qualificação rápida e gratuita para pessoas de baixa renda, oferecendo novas perspectivas de inserção no mercado de trabalho.

De acordo com o secretário da Seict, Assurbanípal Mesquita, a ação reforça o compromisso do governo em investir no desenvolvimento humano. “O governo tem como lema cuidar das pessoas, e esta entrega representa exatamente isso. Estamos levando esperança e ampliando o potencial de quem muitas vezes não teria acesso a uma formação de qualidade”, afirma o secretário.

Os cursos oferecidos pelo Polo Digital são totalmente gratuitos e contam com um portfólio diversificado, incluindo modalidades presenciais e on-line, atendendo diferentes públicos e faixas etárias. Somente neste ano, o programa já qualificou mais de 300 pessoas presencialmente, resultado de uma política pública que busca democratizar o conhecimento tecnológico e fortalecer a geração de emprego no Acre.

O presidente da Fundação Elias Mansour, Minoru Kinpara, destacou que a parceria entre a FEM e a Seict tem possibilitado otimizar recursos e ampliar o alcance dos cursos. “Este é um projeto que tem dado certo. Queremos seguir aumentando a oferta de cursos para transformar vidas e gerar mais oportunidades”, disse Kinpara.

A iniciativa também conta com o apoio do Instituto Mercosul da Amazônia (IMA), reforçando a rede de parceiros empenhados em abrir portas para quem, muitas vezes, não teria condições de arcar com cursos privados de formação tecnológica.

