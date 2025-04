Governo do Acre dá início ao programa Saúde + Perto e reforça compromisso com a população ao levar atendimento especializado ao interior

Com colaboração de Luanna Lins

O programa Saúde + Perto foi oficialmente iniciado nesta sexta-feira, 11, no município de Plácido de Castro, e estende-se até domingo, 13. Com uma ação que está ofertando diversos atendimentos médicos de forma simultânea aos moradores da região durante todo o final de semana, o governo estadual, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e com apoio da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), reforça o compromisso com a população e o empenho em interiorizar e aproximar a Saúde dos pacientes.

A ação conjunta oferece serviços dos programas Saúde Itinerante Especializado em Neuropediatria e Oficina Ortopédica Itinerante, na Escola Franklin Roosevelt. Além disso, o mutirão de cirurgias do Opera Acre, que ocorrem neste final de semana, no Hospital Dr. Manoel Marinho Monte, também fazem parte do Saúde + Perto em Plácido de Castro.

Também como parte da ação, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) marcou presença para receber doadores de sangue, com o ônibus estacionado na Praça dos Seringueiros, no centro da cidade.

Além da população de Plácido de Castro, moradores de Acrelândia e Capixaba também estão sendo beneficiados com a vasta gama de atendimentos oferecidos neste final de semana. Com isso, o governo do Estado avança no objetivo de garantir que a saúde esteja cada vez mais próxima dos acreanos.

“É mais uma bandeira e determinação do governador Gladson Camelí. A ideia é fortalecer as regionais. Esse programa vem em um momento ímpar, de fortalecimento da nossa atuação nos municípios. Dessa forma, a gente consegue colocar em prática nosso maior plano, que é levar a saúde para mais perto das pessoas”, afirmou o titular da Sesacre, Pedro Pascoal.

Oficina Ortopédica Itinerante: atendimento especializado e reabilitação a quem mais precisa

A Oficina Ortopédica desempenha um papel fundamental na promoção da saúde e na melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência física no estado. Na ação do Saúde + Perto, atendeu pacientes para confecção de órteses, próteses, palmilhas e meios auxiliares de locomoção.

Durante os dois dias de atendimento, cerca de 25 pessoas passaram por avaliação com a equipe técnica da Fundação Hospitalar, que realizou moldagens, medições e agendamentos para entrega posterior dos dispositivos, fabricados na oficina central, em Rio Branco.

“O objetivo do atendimento itinerante é aproximar o serviço dos pacientes, especialmente daqueles que vivem em áreas mais afastadas e têm dificuldade de acesso. Dessa forma, conseguimos reduzir a necessidade de deslocamento até a capital”, explicou o fisioterapeuta e chefe da Oficina Ortopédica da Fundhacre, Heber Romero.

O atendimento também contou com a participação do técnico ortesista e protesista Ruberney Nogueira, que explicou o processo: “Realizamos as etapas iniciais de moldagem e medida. Após a confecção, voltaremos à cidade com o Caminhão Itinerante para realizar os ajustes finais e entregar os equipamentos aos pacientes, diretamente no município”.

Entre os beneficiados estava José Luiz de Oliveira, de 12 anos, que possui paralisia cerebral. Ele foi acompanhado pelos pais, Eliene Rodrigues e José Francisco Costa, moradores do município de Capixaba.

“O atendimento foi muito bom. A gente já tinha ido lá na Oficina Ortopédica, daí eles entraram em contato com a gente essa semana, confirmando a vinda aqui pra Plácido de Castro. Nós somos de Capixaba, então esse itinerante é muito bom. Graças a Deus, foi bem rápido”, relatou o pai, José Francisco.

Para Eliene, o serviço é um grande apoio às famílias que buscam tratamento. “Eu achei que foi maravilhoso, eles são bem atenciosos. A gente agradece à equipe no geral, ao governo do Estado. Só tem a somar e ajudar a sociedade, porque a demanda é muito grande, em todos os aspectos”, complementou a mãe.

Também morador de Plácido de Castro, o agricultor João de Oliveira, de 64 anos, percorreu sete quilômetros de ramal para chegar até o local do atendimento, em busca de uma prótese para a perna e a mão. Segundo ele, a iniciativa facilita o acesso a um direito que muitas vezes parece distante.

“A gente que é da zona rural sente dificuldade para procurar os recursos que a gente precisa. Mas hoje, graças a Deus, a Saúde Itinerante chegou ao nosso município. E a gente tá muito grato por ser atendido. Pessoal ‘de gentileza’ aqui atendendo a gente. Aí com uma perninha, uma mão, a gente fica mais alegre ainda, com certeza”, disse João, com um sorriso no rosto.

A Oficina Ortopédica Itinerante é uma das ações permanentes da Fundhacre em parceria com o governo do Estado, voltada à promoção de acessibilidade e reabilitação física, com foco na regionalização da saúde no estado. A partir das medidas aferidas durante os dois dias de atendimento, a equipe da Oficina Ortopédica de Rio Branco irá produzir as órteses, próteses e palmilhas, que serão entregues à população.

Segundo a presidente da Fundhacre, Soron Steiner, a parceria entre as instituições só fortalece ainda mais o trabalho: “A Fundação somou forças com a Sesacre e está oferecendo atendimentos da Oficina Ortopédica aqui no interior, com o objetivo de fazer medidas para confeccionar órteses, prótese, palmilhas e calçados ortopédicos. É uma parceria que vem dando muito certo, com apenas um único intuito: levar os serviços mais perto de cada cidadão”.

Itinerante Especializado em Neuropediatria promove cidadania e inclusão

O Saúde Itinerante Especializado em Neuropediatria desempenha um papel fundamental na promoção da saúde infantil. Ao levar atendimento especializado diretamente ao interior, o programa garante que crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA), recebam diagnósticos precoces e tratamentos adequados.

A iniciativa conta com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de neuropediatria, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e odontopediatria, oferecendo um cuidado integral às crianças atendidas. Além disso, o programa facilita a emissão da Carteira Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (e-Ceptea) e promove capacitações para o Sistema de Regulação (Sisreg), fortalecendo a rede de saúde local e reduzindo as filas de espera por atendimento especializado.

“O médico do posto de saúde detectou que ele tinha um grau de autismo e começamos a fazer o acompanhamento. Ter atendimento aqui em Plácido é muito bom, porque não precisamos ir para Rio Branco. Moro na zona rural e seria bem difícil ir. Somos sempre bem atendidos aqui e estou satisfeita”. Foi dessa forma que Raquel de Jesus Gomes, mãe do pequeno João Otávio, de 4 anos, falou sobre sua experiência com o Saúde Itinerante.

Esta é a segunda edição do programa em 2025 e ao decorrer do ano, muitos outros municípios do estado receberão os atendimentos da equipe multidisciplinar. Para deixar os serviços ainda mais completos, a odontopediatria foi inserida no Itinerante para ofertar a avaliação do frênulo da língua, mais conhecida como “teste da linguinha”.

“A novidade do Saúde Itinerante é a inclusão da odontopediatria para avaliar as crianças que por acaso precisem de algum procedimento do frênulo lingual. Então, é um atendimento que é feito por várias mãos, com a participação do Estado e das prefeituras dos municípios envolvidos. Estamos fazendo o caminho inverso. Ao invés dessas crianças se dirigirem a Rio Branco para unidade de referência, nós estamos trazendo os profissionais para atender em local mais próximo de suas residências”, pontuou a chefe da Divisão de Saúde Itinerante da Sesacre, Rosemary Ruiz.

A neuropediatra Olga Viviana Furtado já é familiarizada com as crianças de Plácido de Castro. Por participar de muitas edições do Itinerante, contou sua vivência enquanto profissional que cuida de crianças com TEA e ressaltou o impacto do programa: “Venho com muita felicidade, por conta da importância tão relevante. Estou feliz que o Estado esteja chegando aos municípios para dar um tratamento precoce. Todas essas doenças de neuropediatria quanto mais cedo são descobertas, maior a chance da criança se tornar um adulto comum”.

O impacto positivo do programa é evidenciado pelos relatos de pais e responsáveis, que destacam melhorias significativas no desenvolvimento e qualidade de vida de seus filhos após o atendimento. Ao aproximar os serviços de saúde da população, o governo reafirma o compromisso com a missão de cuidar das pessoas.

Charles Neris, pai do João Henrique, de 8 anos, reiterou que não precisar se deslocar facilita a vida de todos que precisam: “É muito mais confortável e aconchegante estar perto de casa. Tendo esse atendimento aqui, fica mais fácil para todos nós”.

Doação de sangue: um gesto de amor

A doação de sangue é um ato de solidariedade que pode fazer a diferença para milhares de pessoas. Em situações de emergência, cirurgias, tratamentos de câncer e doenças crônicas, o sangue doado se torna essencial para garantir o cuidado adequado aos pacientes. Por isso, iniciativas que facilitam o acesso à doação são fundamentais para manter os estoques abastecidos e salvar vidas.

“Aproveitei a oportunidade que o ônibus está aqui na cidade e vim dar essa parcela de contribuição para as pessoas que necessitam de sangue. Eu vi a importância de contribuir e me sentir mais feliz e alegre por estar dando essa ajuda”, disse o doador João Victor de Lima.

Neste final de semana, a presença do ônibus do Hemoacre foi um dos grandes destaques do programa Saúde + Perto. A unidade móvel esteve entre os diversos serviços oferecidos à população, reforçando a importância da coleta de sangue como parte das ações do governo do Estado.

Estacionado na Praça dos Seringueiros, no centro da cidade, o ônibus do Hemoacre recebeu dezenas de doadores entre sexta-feira e sábado. Moradores da região atenderam ao chamado e contribuíram com o gesto de amor. A ação não apenas fortalece o sistema de saúde, mas também representa esperança para pacientes em todo o Acre que dependem desse recurso vital.

“Plácido de Castro é nossa parceira fiel. Temos muitos doadores fidelizados aqui. A contribuição de todos é necessária para ajudar a salvar vidas. Muitas pessoas estão precisando da sua doação”, observou a técnica de enfermagem do Hemoacre, Sueleide Cabral.

A participação da comunidade mostra que, quando os serviços chegam mais perto das pessoas, a solidariedade também ganha força. Aos 29 anos, a jovem Andressa Moura já faz parte do quadro de colaboradores do Hemoacre. Residente da zona rural de Plácido, ela afirma: “Toda vez que o ônibus vem eu recebo uma mensagem informativa, porque já sou doadora. Sempre que posso estou aqui para dar minha contribuição”.

Ao término do expediente, foram contabilizadas 55 novas bolsas aptas de sangue para o estoque estadual, sendo 33 coletadas na sexta-feira e 22 no sábado.

Opera Acre mantém legado com mutirão de cirurgias

O programa Opera Acre tem se consolidado como uma iniciativa essencial para garantir o direito à saúde de centenas de acreanos que aguardam por procedimentos cirúrgicos. A ação é uma ponte entre a necessidade da população e a efetiva realização dos atendimentos, especialmente em regiões mais afastadas da capital.

O mutirão integra o conjunto de serviços oferecidos pelo programa Saúde + Perto, fortalecendo ainda mais o compromisso do Governo do Estado em levar atendimento de qualidade aos municípios do interior. Essa integração permite que as cirurgias continuem sendo realizadas de forma eficiente e abrangente, mantendo o legado de cuidado com quem mais precisa.

O Hospital Dr. Manoel Marinho Monte, em Plácido de Castro, é palco de mais uma importante etapa do programa. Serão realizadas 30 cirurgias, entre laqueaduras e procedimentos gerais, neste sábado e domingo, beneficiando diretamente as pessoas que aguardavam por esses atendimentos.

“Esse programa vem ajudando a realizar sonhos há muito tempo. Desde já, agradeço o governo do Estado, em nome do nosso governador Gladson Camelí, e ao nosso secretário Pedro Pascoal. Essa parceria só nos fortalece. Menos filas e mais cirurgias”, declarou a gerente-geral do hospital, Danielle Garcia.























