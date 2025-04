Governo do Acre pleiteia recursos no Ministério da Educação para realizar atendimentos no estado por meio do programa Mulheres Mil

O governo do Acre, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), está pleiteando R$ 2 milhões junto ao Ministério da Educação para atender, em 2025, a mil mulheres de 11 municípios acreanos por meio do programa Mulheres Mil.

O Mulheres Mil oferece cursos nas áreas de educação e de empreendedorismo para mulheres em situação de vulnerabilidade social e é realizado pelo governo do Estado, por meio do Ieptec, em parceria com o MEC.

O projeto, pleiteando os recursos para os mil atendimentos no estado, foi apresentado por integrantes do referido instituto durante curso de capacitação sobre o programa, realizado naquele ministério desde a segunda-feira, 7, até esta sexta-feira, 11, em Brasília. O evento contou com a participação do secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Marcelo Bregagnoli.

“Acreditamos que teremos as mil vagas, então saio daqui muito satisfeita, acreditando que o nosso objetivo foi alcançado”, afirmou a diretora de Ensino do Ieptec, Mara Lima, que participou da capacitação. A expectativa é de que a liberação dos recursos ocorra em breve.

Segundo Mara, neste ano serão atendidas mulheres dos seguintes municípios: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Porto Walter, Bujari, Brasileia, Plácido de Castro, Xapuri, Tarauacá, Marechal Thaumaturgo e Capixaba. “É a continuidade do trabalho já realizado nos outros municípios, além da capital e de Cruzeiro”, explicou Mara Lima.

O público

De acordo com a coordenadora-geral do Bolsa Formação do Ieptec, Kattiuscia de Souza Fernandes – que fez uma breve apresentação do projeto no encerramento da capacitação -, estão entre o público-alvo do curso em 2025 mulheres negras, ribeirinhas, indígenas e agricultoras.

“Nós faremos o monitoramento dessas ações para garantir que 85% dessas mulheres sejam certificadas até dezembro de 2025”, disse, explicando que entre janeiro e dezembro de 2026 ocorrerá o acompanhamento das atividades dessas mulheres.

Os cursos

Os cursos são oferecidos conforme o interesse das participantes, dentro do portfólio oferecido pelo Ieptec. Segundo a diretora Mara Lima, atualmente a maior demanda é por cursos que gerem renda própria como cabeleireira, costureira e na área de gastronomia, especialmente de pães, doces e confeitaria. “Tudo com reforço no empreendedorismo, para que elas sejam capazes de gerar o seu próprio negócio”.

Para a coordenadora adjunta do Bolsa Formação daquele instituto, que também participou da capacitação, “o treinamento reforçou o sentido do programa e potencializará o atendimento às mulheres participantes da iniciativa no estado”.

Também estava participando do evento a coordenadora do programa Mulheres Mil pelo Instituto Federal do Acre (Ifac), Aldenisa Rossetto, que também apresentou projeto para atendimento a mulheres no estado.

