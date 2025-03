Governo do Acre decreta situação de emergência devido às cheias dos rios

O governo do Acre decretou, nesta segunda-feira, 10, situação de emergência em razão do aumento do nível dos rios Acre, Juruá, Purus e Envira, que ultrapassaram as cotas de transbordamento. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) e tem validade de 180 dias.

De acordo com o decreto, os municípios mais afetados receberão apoio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDC) para minimizar os impactos das enchentes. A Secretaria de Meio Ambiente (Sema) acompanhará as condições hidrometeorológicas em tempo real, enquanto a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) prestará suporte às famílias atingidas e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC) atuará em resposta aos desastres relacionados à emergência sociais e ambientais.

O governador Gladson Cameli destacou a necessidade de ações rápidas para garantir a segurança da população.

“Estamos mobilizando toda a estrutura do Estado para atender as pessoas afetadas por essa situação. Nossa prioridade é proteger vidas e minimizar os danos causados pelas chuvas. Vamos atuar em conjunto com os municípios e o governo federal para garantir assistência imediata e eficaz”, afirmou o governador.

Além das ações emergenciais, o decreto autoriza medidas administrativas urgentes para a instalação de abrigos, fornecimento de insumos e mobilização de recursos para o enfrentamento da crise.

