Procura por vagas na Escola Música supera expectativas no primeiro dia de inscrição

Piano, violão e violino foram os cursos mais procurados, com vagas esgotadas já nas primeiras horas desta sesta segunda-feira, 10, quando a Escola de Música do Acre iniciou o período de inscrições para as vagas destinadas à comunidade. O estabelecimento de Rio Branco tem tradição de formar músicos talentosos e é reconhecido por sua excelência em educação musical, desde a musicalização infantil aos cursos de formação inicial em canto e nos mais variados instrumentos.

É uma ótima oportunidade para quem deseja aprender ou desenvolver suas habilidades musicais, além de se conectar com a comunidade artística local. Segundo o coordenador-geral da escola, Adson Barbosa, “antes das oito horas da manhã, quando iniciamos, muitas pessoas já estavam na escola aguardando e as vagas para os cursos de piano, violão e violino esgotaram rapidamente”.

As inscrições para comunidade seguirão até o fim do dia, conforme disponibilidade de vagas. A partir desta terça-feira, 11, abrem as inscrições para os estudantes das redes públicas municipal e estadual, que se estendem até quinta, 13, a partir das 8h, na sede da escola (Avenida Central, 92 – Conj. Tucumã. Telefone: (68) 99283-1380). As vagas são preenchidas por ordem de chegada.

Barbosa destaca ainda que é importante estar com as cópias dos documentos pessoais em mãos: certidão de nascimento ou RG, CPF, comprovante de residência e declaração de matrícula no ensino regular em escola pública, no caso dos estudantes.

Para mais informações, consulte o Edital.

