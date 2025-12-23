Governo do Acre entrega Núcleo Qualivida e reforça cuidado com a saúde mental dos servidores da Polícia Civil – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

O governo do Acre deu mais um passo histórico no fortalecimento da segurança pública ao entregar, nesta segunda-feira, 22, o Núcleo Qualivida da Polícia Civil do Acre (PCAC), um espaço moderno e humanizado voltado exclusivamente ao cuidado com a saúde mental e emocional dos servidores da instituição. A iniciativa consolida uma das marcas da atual gestão: investir não apenas em estrutura e equipamentos, mas, sobretudo, nas pessoas que fazem a segurança pública acontecer diariamente.

Núcleo Qualivida da Polícia Civil é fruto da união entre o governo do Acre e o deputado federal Coronel Ulysses, reforçando o compromisso com a saúde mental dos profissionais da segurança pública. Foto: Emerson Lima/ PCAC

O Núcleo Qualivida foi viabilizado por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil, destinada pelo deputado federal Coronel Ulysses, e é fruto do programa de saúde e bem-estar Qualivida, que oferece atendimento psicológico aos policiais civis e aos seus familiares. Localizado na região central de Rio Branco, em frente ao antigo Fórum Barão do Rio Branco, o espaço conta com consultórios, sala de recepção, auditório, banheiros e copa, garantindo um ambiente adequado, acolhedor e funcional.

Mais do que uma obra física, o Núcleo Qualivida surge como um instrumento vital de valorização profissional, reconhecendo que o enfrentamento diário à criminalidade impõe desafios emocionais intensos aos homens e mulheres da Polícia Civil. O espaço simboliza um novo olhar da gestão estadual para a segurança pública, que compreende que cuidar da saúde mental dos servidores é também uma forma de proteger a sociedade.

Uma das marcas da atual gestão: cuidar de quem cuida. Com recursos de emenda parlamentar, o Núcleo Qualivida passa a oferecer atendimento psicológico em um espaço moderno, acolhedor e preparado para apoiar os profissionais da Polícia Civil do Acre. Foto: Emerson Lima/ PCAC

Durante a solenidade, o governador Gladson Cameli destacou que investir em segurança pública passa, necessariamente, pelo cuidado com quem está na linha de frente.

“Segurança pública se faz com estrutura, tecnologia e inteligência, mas, acima de tudo, com pessoas valorizadas. Entregar o Núcleo Qualivida é reconhecer que nossos policiais civis precisam de apoio, acolhimento e cuidado para continuar cumprindo sua missão com equilíbrio e dignidade. Esta é uma gestão que olha para o ser humano por trás da farda e que entende que cuidar de quem cuida da população é um dever do Estado”, afirmou o governador.

Aqui, o servidor é prioridade. O Núcleo Qualivida foi criado para acolher os profissionais da Polícia Civil e seus familiares. Foto: Emerson Lima/ PCAC

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, dr. José Henrique Maciel, ressaltou que o Núcleo representa um avanço significativo na política de valorização dos servidores da instituição.

“O Núcleo Qualivida é um marco para a Polícia Civil do Acre. Ele nasce da sensibilidade do governo e do compromisso com a saúde mental dos nossos servidores, que lidam diariamente com situações extremas. Este espaço vai permitir um acompanhamento mais próximo, técnico e humanizado, fortalecendo não apenas o policial, mas também sua família e, consequentemente, o serviço prestado à sociedade”, destacou o delegado-geral.

Autor da emenda parlamentar que viabilizou a obra, o deputado federal Coronel Ulysses enfatizou a importância de investir em quem dedica a vida à segurança da população.

“Como policial e como parlamentar, sei dos desafios enfrentados diariamente pelos profissionais da segurança pública. Destinar recursos para o Qualivida é investir diretamente no bem-estar daqueles que protegem a sociedade, muitas vezes colocando a própria vida em risco. Esse Núcleo é uma demonstração concreta de respeito, reconhecimento e compromisso com a Polícia Civil do Acre”, afirmou o deputado.

Com a entrega do Núcleo Qualivida, o governo do Acre reafirma seu compromisso com uma política de segurança pública moderna, humana e eficiente, mostrando que investir em saúde mental é também investir em melhores resultados, em servidores mais preparados e em uma sociedade mais protegida.