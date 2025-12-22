Polícia Civil identifica suspeitos de latrocínio tentado em posto de combustíveis no bairro Joafra – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

Na manhã desta sexta-feira, 19, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), identificou dois suspeitos envolvidos em uma tentativa de latrocínio ocorrida em um posto de combustíveis no bairro Joafra.

Trabalho investigativo da DCORE foi fundamental para a rápida identificação dos envolvidos no crime. Foto: cedida

De acordo com as investigações, durante a ação criminosa a vítima reagiu à abordagem e acabou sendo atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça. O caso mobilizou a equipe da DCORE, que deu início imediato aos trabalhos investigativos para elucidar o crime.

Após diligências e levantamento de informações, os policiais conseguiram identificar os suspeitos. A motocicleta utilizada na ação criminosa foi localizada e apreendida, bem como as roupas usadas pelos autores no momento do crime.

Os suspeitos foram conduzidos à Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC), onde foram submetidos aos procedimentos legais cabíveis, incluindo interrogatório policial. As investigações seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos e a responsabilização dos envolvidos.