Governo do Acre entrega reforma do Hospital da Criança, com 48 novos leitos, e reforça compromisso com a saúde da infância acreana

Em um gesto de compromisso com a saúde pública e, principalmente, com o bem-estar das crianças acreanas, o governador Gladson Camelí entregou, nesta quinta-feira, 3, a obra de reforma do Hospital Infantil Iolanda Costa e Silva, em Rio Branco.

Com um investimento de quase R$ 2 milhões provenientes de emenda parlamentar do então deputado federal Wherles Rocha, a unidade de saúde passou por uma revitalização completa, ampliando sua capacidade de atendimento e proporcionando um ambiente mais moderno e acolhedor.

A reforma do hospital incluiu a renovação da infraestrutura elétrica, instalação de novos sistemas de climatização e gás medicinal, adequação de banheiros e a implementação de um sistema de combate a incêndios. Além disso, os ambientes ganharam nova pintura, pisos mais resistentes e instalações hidrossanitárias completamente reformadas.

A unidade agora conta com 48 novos leitos, distribuídos entre enfermarias, salas de isolamento e punção venosa. Para os profissionais de saúde, foram criadas salas de prescrição, equipamentos e guarda de materiais, tornando o atendimento mais dinâmico e eficiente.

Um governo que cuida

Durante a cerimônia de entrega, o governador Gladson Camelí enfatizou que a reforma do hospital é mais um passo na busca por uma saúde pública de qualidade, destacando o compromisso de sua gestão com as crianças.

“Essa é a demonstração de que nosso governo realmente cuida das pessoas, e principalmente das nossas autoridades, que são as crianças. Quero agradecer à bancada federal, à Assembleia Legislativa e à equipe governamental por esse trabalho conjunto, que resultou nessa grande melhoria para a nossa saúde”, afirmou o governador.

O secretário de Estado de Obras Públicas, Ítalo Lopes, destacou o desafio e a importância da obra:

“Essas intervenções em ambiente hospitalar são complexas, mas ver o resultado final é gratificante. Com a nova estrutura, conseguimos ampliar a capacidade de atendimento e proporcionar melhores condições tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde.”

O deputado federal Eduardo Veloso e o deputado estadual Adailton Cruz também estiveram presentes na entrega ao lado do governador Gladson Camelí, reforçando o significado da entrega em suas defesas por uma saúde pública fortalecida tanto para os usuários, quanto para os servidores.

Refúgio em momentos críticos

Com a chegada do período de síndromes respiratórias agudas graves, a ampliação da unidade hospitalar se torna ainda mais estratégica. O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, ressaltou a importância desse reforço na estrutura de atendimento.

“Quarenta e oito novos leitos estão sendo entregues em um momento de alta vigilância para doenças respiratórias infantis. Esses leitos servirão como retaguarda para esse período crítico, garantindo suporte adequado às crianças que necessitarem de internação e tratamento especializado”, afirmou Pascoal.

Com a reestruturação do Hospital da Criança, o governo do Acre reforça não apenas seu compromisso com a saúde, mas também sua dedicação em oferecer condições dignas para os pequenos que precisam de atendimento médico.

















