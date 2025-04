Secretaria de Segurança Pública do Acre realiza palestras sobre saúde mental no Juruá

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp/AC), por meio do Centro Integrado de Atendimento Biopsicossocial (Ciab), está realizando uma série de palestras sobre saúde mental na região do Juruá. A expectativa é de que cerca de 150 servidores do Sistema iiontegrado de segurança pública, incluindo policiais civis e militares, policiais penais sejam beneficiados com os encontros, que iniciaram na segunda e seguem até esta quinta-feira, 3.

Segundo o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, essa ação é de extrema importância para o bem-estar dos profissionais da área. “A saúde mental dos nossos agentes de segurança pública é fundamental para que eles possam desempenhar suas funções com equilíbrio e eficiência. Ao oferecer esse suporte biopsicossocial, estamos investindo no cuidado com aqueles que diariamente se dedicam a proteger a nossa sociedade”, destacou.

A coordenadora do Ciab, Melissa Freitas, destacou que o objetivo das palestras é conscientizar os servidores sobre a importância da saúde mental. “Hoje, o objetivo da palestra aqui em Cruzeiro do Sul é falar um pouco sobre o que é a saúde mental, a sua importância, e oferecer aos servidores do sistema integrado de segurança pública um suporte biopsicossocial como forma de prevenção e tratamento”, explicou.

Além das palestras, o Ciab também faz uso do programa Escuta Susp, uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) que oferece atendimento psicológico gratuito e confidencial a profissionais da segurança pública. O programa tem como objetivos reduzir o sofrimento psíquico dos agentes e proporcionar suporte para enfrentar os desafios do dia a dia com mais equilíbrio e saúde mental.

O atendimento é feito por psicólogos bolsistas, todos com experiência clínica, preparados para lidar com demandas pontuais e avaliar as queixas iniciais. Se a situação exigir maior profundidade, o paciente é encaminhado para a psicoterapia, conduzida por psicólogos.

Em casos graves, como aqueles que envolvem comportamento suicida, o atendimento é feito por psicólogos especialistas em saúde mental e prevenção ao suicídio, que estão em nível de mestrado ou doutorado. Cada situação é avaliada individualmente, com a possibilidade de acompanhamento presencial, se necessário.

A coordenadora destaca, ainda, que, com essa ação, a Sejusp demonstra o compromisso de cuidar do bem-estar dos profissionais da área. “Reconhecemos a importância da saúde mental para o desempenho eficaz das funções e para a prestação de um serviço de qualidade à população”, complementou.

