Noticias da Fonteira

Acre

Governo do Acre leva Espaço Indústria e Tecnologia à Expoquinari e fortalece a feira como vitrine de negócios

out 5, 2025


O governo do Acre marca presença na Expoquinari com o Espaço Indústria e Tecnologia, iniciativa da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict). No estande, o público pode conhecer produtos locais e se divertir na Arena Gamer, em uma experiência que mostra o talento dos jovens e o potencial produtivo acreano.

Produtos acreanos estão sendo expostos na feira de agronegócio de Senador Guiomard. Foto: Ingrid Kelly/Secom

Outra ação apresentada pelo governo do Estado na Expoquinari é o projeto Polo Digital, que tem como propósito oferecer qualificação rápida e gratuita a pessoas de baixa renda, ampliando oportunidades e promovendo a inserção no mercado de trabalho.

O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, ressalta que “o Espaço Indústria e Tecnologia, presente em eventos nos municípios, tem sido uma estratégia para fortalecer o ambiente de negócios, pois promove a valorização da indústria local e possibilita a geração de negócios entre empresas do estado e empresas locais.”

Assurbanípal Mesquita: “Estratégia para fortalecer o ambiente de negócios”. Foto: Pedro Devanir/Secom

Ao levar os produtores acreanos para mais perto da população, a iniciativa estimula o empreendedorismo e amplia as oportunidades de negócios, além de contribuir para o desenvolvimento econômico regional, promovendo uma conexão direta entre quem produz e quem consome no estado.

Jogos eletrônicos são destaque no estande da Seict. Foto: Ingrid Kelly/Secom

De acordo com a técnica da Seict, Fernanda Souza, a presença do Espaço Indústria e Tecnologia nos municípios do interior reforça o compromisso do governo do Acre em valorizar e fortalecer a produção local.

“Agradecemos a Prefeitura de Senador Guiomard por nos ceder esse espaço para mostrarmos nossas ações. Trouxemos nosso Polo Digital, amostras de produtos da Indústria acreana e a Arena Gamer”, reforça.

Fernanda é a responsável pelo espaço na Expoquinari. Foto: Ingrid Kelly/Secom

Arena Gamer

A Arena Gamer é uma das ações mais populares da Seict nas feiras de exposições realizadas em todo o estado. O espaço busca envolver o público no universo da economia criativa e da inovação, apresentando as diversas oportunidades de emprego e geração de renda que o setor de games pode oferecer.

Competidores das três modalidades disputam pelo prêmio no valor de R$ 1,5 mil. Foto: Ingrid Kelly/Secom

Competidor de Clash Royale desde 2016, Marcos Adriel Bezerra destaca que a existência de um espaço como a Arena Gamer, além de incentivar a interação entre crianças e adolescentes, também abre oportunidades para quem deseja se profissionalizar na área.

“Existem pessoas que não se identificam com esportes físicos, então os jogos eletrônicos criam um ambiente que inclui essas pessoas e proporciona um espaço para que elas se divirtam, se conheçam e façam novas amizades”, afirma o jovem.

Marcos Adriel é jogador há quase 10 anos e fala sobre a importância do projeto. Foto: Ingrid Kelly/Secom

A competição teve suas etapas classificatórias realizadas na sexta-feira, 3, e no sábado, 4. Neste domingo, 5, os finalistas das três modalidades, sendo elas Clash Royale, Free Fire e Fifa 2025, disputam a grande final na Arena Gamer. Ao todo, mais de R$ 1,5 mil em premiações serão distribuídos entre os vencedores.









The post Governo do Acre leva Espaço Indústria e Tecnologia à Expoquinari e fortalece a feira como vitrine de negócios appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Fundhacre promove mutirão de atendimentos voltado à saúde dos servidores

out 5, 2025
Acre

Deracre envia mais 200 toneladas de massa asfáltica para manutenção de ruas em Epitaciolândia

out 4, 2025
Acre

Deracre conclui asfaltamento do Ramal do Adolar, em Sena Madureira

out 4, 2025

VEJA TAMBÉM

Acre

Governo do Acre leva Espaço Indústria e Tecnologia à Expoquinari e fortalece a feira como vitrine de negócios

05/10/2025 Frankly
Política

Coronel Ulysses destina recursos para revitalização do mercado municipal de Porto Walter

05/10/2025 Frankly
Acre

Fundhacre promove mutirão de atendimentos voltado à saúde dos servidores

05/10/2025 Frankly
Fronteira

Educação de Brasileia acompanha escolas rurais e construção de poço artesiano

05/10/2025 Frankly