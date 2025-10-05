Governo do Acre leva Espaço Indústria e Tecnologia à Expoquinari e fortalece a feira como vitrine de negócios





O governo do Acre marca presença na Expoquinari com o Espaço Indústria e Tecnologia, iniciativa da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict). No estande, o público pode conhecer produtos locais e se divertir na Arena Gamer, em uma experiência que mostra o talento dos jovens e o potencial produtivo acreano.

Outra ação apresentada pelo governo do Estado na Expoquinari é o projeto Polo Digital, que tem como propósito oferecer qualificação rápida e gratuita a pessoas de baixa renda, ampliando oportunidades e promovendo a inserção no mercado de trabalho.

O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, ressalta que “o Espaço Indústria e Tecnologia, presente em eventos nos municípios, tem sido uma estratégia para fortalecer o ambiente de negócios, pois promove a valorização da indústria local e possibilita a geração de negócios entre empresas do estado e empresas locais.”

Ao levar os produtores acreanos para mais perto da população, a iniciativa estimula o empreendedorismo e amplia as oportunidades de negócios, além de contribuir para o desenvolvimento econômico regional, promovendo uma conexão direta entre quem produz e quem consome no estado.

De acordo com a técnica da Seict, Fernanda Souza, a presença do Espaço Indústria e Tecnologia nos municípios do interior reforça o compromisso do governo do Acre em valorizar e fortalecer a produção local.

“Agradecemos a Prefeitura de Senador Guiomard por nos ceder esse espaço para mostrarmos nossas ações. Trouxemos nosso Polo Digital, amostras de produtos da Indústria acreana e a Arena Gamer”, reforça.

Arena Gamer

A Arena Gamer é uma das ações mais populares da Seict nas feiras de exposições realizadas em todo o estado. O espaço busca envolver o público no universo da economia criativa e da inovação, apresentando as diversas oportunidades de emprego e geração de renda que o setor de games pode oferecer.

Competidor de Clash Royale desde 2016, Marcos Adriel Bezerra destaca que a existência de um espaço como a Arena Gamer, além de incentivar a interação entre crianças e adolescentes, também abre oportunidades para quem deseja se profissionalizar na área.

“Existem pessoas que não se identificam com esportes físicos, então os jogos eletrônicos criam um ambiente que inclui essas pessoas e proporciona um espaço para que elas se divirtam, se conheçam e façam novas amizades”, afirma o jovem.

A competição teve suas etapas classificatórias realizadas na sexta-feira, 3, e no sábado, 4. Neste domingo, 5, os finalistas das três modalidades, sendo elas Clash Royale, Free Fire e Fifa 2025, disputam a grande final na Arena Gamer. Ao todo, mais de R$ 1,5 mil em premiações serão distribuídos entre os vencedores.



















The post Governo do Acre leva Espaço Indústria e Tecnologia à Expoquinari e fortalece a feira como vitrine de negócios appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...