Noticias da Fonteira

Acre

Governo do Acre prevê entrega de novas obras até dezembro e prossegue avançando no desenvolvimento

out 3, 2025


O Acre tem avançado de forma significativa na área da infraestrutura. Por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), o governo do Estado transforma diariamente a vida das pessoas, garantindo mais qualidade de vida com as obras já entregues e aquelas em execução, muitas já constituindo marcos históricos para a população.

Entrega da Estrada da Variante garante qualidade de vida aos produtores rurais da região. Foto: Pedro Devani/Secom

Atualmente, o Deracre conduz cerca de 45 obras, financiadas com recursos do governo federal, apoio que tem sido fundamental para os avanços alcançados pelo Estado. Paralelamente, com recursos próprios, o governo estadual mantém mais de cem frentes de trabalho em execução.

O governador Gladson Camelí destaca que os investimentos para o desenvolvimento nunca são poucos. Para o gestor, cuidar de todo o povo acreano é um privilégio e, no chamado “ano da execução”, afirma estar empenhado em concluir as atividades em andamento.

“Estamos lapidando esse diamante que é o Acre. Essas obras, mais do que apenas infraestrutura, resultam do clamor social e representam a realização de sonhos que os acreanos tanto merecem. Unidos ao governo federal e às gestões municipais, conseguimos avançar décadas em poucos anos. Esse é o meu compromisso: cuidar das pessoas”, declara.

Para o governador, Acre avançou décadas em poucos anos. Foto: José Caminha/Secom

Até o fim de 2025, o Deracre deve concluir e entregar mais nove obras à população. Com isso, o governo estadual reafirma o compromisso de promover melhorias que impactam diretamente na qualidade de vida dos acreanos. Ao investir em espaços públicos modernos, a gestão fortalece o desenvolvimento do Acre e assegura que o estado siga avançando em sintonia com o progresso de outras regiões do país.

Entre as novas estruturas a serem entregues, estão:

  • Ponte da Sibéria, em Xapuri;
  • Rodovia AC-445, ligando Porto Acre ao Bujari;
  • Nova entrada da cidade e revitalização da Rua Avelino Leal, em Tarauacá;
  • Rampa de Sena Madureira;
  • Recuperação da rodovia AC-10;
  • Obras no Centro de Iluminação Cristã Luz Universal (Ciclu) – Alto Santo;
  • Reforma da Estrada Dias Martins;
  • Ponte do Ramal dos Paulistas.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, salienta: “Para nós, são obras. Para o povo, são sonhos. O governador Gladson tem nos dado todos os meios possíveis para que consigamos finalizar todas essas construções em andamento até o fim de dezembro. Assim, os cidadãos do Acre podem ter a garantia de que estamos trabalhando juntos para que esses sonhos sejam concretizados o mais rápido possível”.

Presidente Sula Ximenes acompanhada do governador Gladson Camelí. Foto: José Caminha/Secom

Leia também

  • Deracre acelera pavimentação da rodovia AC-445, ligando Bujari a Porto Acre
  • Deracre avança na construção de ponte no Ramal dos Paulistas, em Porto Acre
  • Deracre avança em obras na AC-10 com microrrevestimento e ampliação de faixa de rodagem

A parceria com as prefeituras municipais também tem se revelado estratégica para a implementação eficaz das ações de infraestrutura. Com a força-tarefa local comprometida em garantir o melhor aos habitantes, o estado avança de forma mais ágil e integrada, promovendo melhorias concretas em menor tempo.

Máquinas do Deracre estão presentes em todos os 22 municípios. Foto: Thauã Conde/Deracre

Ponte da Sibéria

A construção da Ponte da Sibéria, em Xapuri, está em fase de conclusão e promete transformar a vida dos 18.243 moradores do município. A nova estrutura vai interligar o Primeiro e o Segundo Distrito da cidade e já se consolida como um dos maiores marcos do governo do Estado, pela relevância histórica e social que representa para os xapurienses.

Ponte da Sibéria deve ser entregue ainda em outubro. Foto: Pedro Devani/Secom

Cerca de 70 trabalhadores estão mobilizados neste momento de finalização. Com extensão total de 363m, a obra tem orçamento superior a R$ 40 milhões, sendo R$ 15 milhões provenientes de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar e R$ 25 milhões de recursos próprios.

Em visita, o chefe do Executivo estadual ressaltou que a construção só está sendo possível graças à união entre diversos órgãos do governo e representa o cumprimento de um direito constitucional: “Vai entrar para a história, porque estamos cumprindo o que está na Constituição: o direito de ir e vir das pessoas”.

Governador visitou obras da Ponte da Sibéria, que está 93% concluída. Foto: José Caminha/Secom

Obras já entregues em 2025

Somente em obras de pavimentação já concluídas em 2025, o governo investiu mais de R$ 70 milhões. Entre os principais destaques estão a Estrada da Variante, em Xapuri; a modernização da Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco; e a revitalização do Ramal Novo Horizonte, em Plácido de Castro.

Durante a Operação Verão 2025, a rodovia AC-90, mais conhecida como Transacreana, também recebeu novas reestruturações executadas pelo Deracre. Em todo o estado, já foram investidos mais de R$ 40 milhões na recuperação de estradas vicinais.

Ramal Novo Horizonte foi entregue e marcou momento histórico para Plácido de Castro. Foto: Pedro Devani/Secom

Além disso, mais de 60 pontes foram construídas em ramais, que já somam cinco mil quilômetros de melhorias realizadas. “Estradas e ramais são as veias sanguíneas que mantêm vivo esse grande corpo que é o Acre. É através delas que podemos gerar riquezas para diminuir as diferenças sociais do nosso estado”, reforça Camelí.

The post Governo do Acre prevê entrega de novas obras até dezembro e prossegue avançando no desenvolvimento appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Presença do Estado cresceu com fortalecimento das regionais, avalia Gladson Camelí durante entrevista

out 3, 2025
Acre

Governo do Acre avança com manutenção na Unidade de Gestão Ambiental Integrada da Floresta Estadual do Antimary

out 2, 2025
Acre

Governo do Acre cria grupo de trabalho para acompanhar a regularização dos passivos ambientais em áreas de Reserva Legal

out 1, 2025

VEJA TAMBÉM

Acre

Governo do Acre prevê entrega de novas obras até dezembro e prossegue avançando no desenvolvimento

03/10/2025 Frankly
Fronteira

Deputado Afonso Fernandes garante apoio para ciclismo e campeonato de Futsal de Brasiléia

03/10/2025 Frankly
Acre

Presença do Estado cresceu com fortalecimento das regionais, avalia Gladson Camelí durante entrevista

03/10/2025 Frankly
Policial

Morte do professor de dança Reginaldo Silva comove a Fronteira

02/10/2025 Frankly