Governo do Acre promove evento para incentivar lideranças de jovens e a comunidade

Promover líderes eficazes, aprimorar as habilidades de comunicação da juventude e a comunidade em geral. Esse foi o propósito do encontro “Desperte a Liderança que Existe em Você”, realizado pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Governo (Segov), nesta quinta-feira, 29, no Museu dos Povos Acreanos.

Objetivo é incentivar a autonomia, liderança, autoestima e protagonismo das pessoas com oficinas práticas, falas inspiradoras e interação comunitária.

A programação do “Desperte a Liderança que Existe em Você” foi composta por três grandes oficinas, rodas de diálogo e apresentações culturais, abordando aspectos estratégicos de liderança com a presença de especialistas em comunicação e empreendedorismo, e da vice-governadora do Acre, Mailza Assis, que deu boas-vindas, contou um pouco da sua trajetória e falou da importância do protagonismo da liderança.

“No seu bairro, na comunidade, na igreja que você frequenta, você influencia pessoas. todos nós necessitamos de liderança social, e geralmente nós já nascemos com isso, só precisamos descobrir, lapidar, despertar, e todos nós podemos chegar lá. E é para isso que estamos aqui: incentivar novos líderes que vão trazer melhorias para a sociedade”, disse.

Segundo o secretário de Governo, Luiz Calixto, é preciso focar na juventude e formar novos líderes que serão o futuro do estado. “Queremos que as pessoas, principalmente a juventude aqui presente, desperte o líder sue existe no seu interior, uma capacidade de guiar, que precisa se envolver. E nossa esperança tá nesses jovens aqui hoje”, disse.

Karla Luyza Damasceno mora no bairro Habitasa, em Rio Branco, e já trabalha como voluntária na entrega de roupas do Vestuário Social, desenvolvido pelo programa Juntos Pelo Acre, que distribuiu roupas novas para mulheres em vulnerabilidade social. “A gente começa entregando roupas, conversa com uma mulher e outra, quando vê já tá ajudando em outras coisas. To levando isso pra mim como exemplo para conseguir fazer trabalhos sociais, comunitários. Para os jovens, tanto das escolas quanto das comunidades, igrejas, tá sendo um aprendizado. Isso é exemplo de começar a ser líderes”.

Aos 15 anos, Vitória Laura Abranjo, é um exemplo de liderança adolescente. Ela comanda um grupo de dança na igreja que frequenta, marca ensaios, locais, conta que está sempre incentivando os integrantes a não desistirem.

“Eu nem sabia que ajudar meus amigos no ensaio, dizer pra eles não desistirem, era um modo de ser líder. Aprendi aqui hoje. Senti impulso, força, aprendi novas técnicas de comunicação que vou levar pra escola, no meu dia-a-dia, para alcançar meus sonhos”, conta.

O sonho de Katerine Mirtes Pereira, de 15 anos, é ser empresária. “Me senti impulsionada aqui hoje. As palestras, os exemplos que vi, o contato com outras pessoas me ensinaram a fazer as coisas acontecerem da maneira certa. As falas foram muito importante para vencer minha timidez e ser uma mulher de negócios. Me senti capaz de perder a vergonha de falar em público e vou conseguir”, contou.

Programação

A oficina 1, “Comunique para liderar”, ministrada pela fonoaudióloga Gabriela Lima, destacou a comunicação assertiva e com credibilidade, abordagem prática: postura ao falar, expressão corporal, argumentação e escuta ativa.

A segunda oficina, “Acredite em você!”, tratou de estratégias de inovação e criatividade, conduzida por Iana Sarquis (especialista em economia criativa, idealizadora do HUB Elas e do programa Nunca Foi Só Batom) e Caroline Alves (consultora de projetos e modelagem de negócios).

O evento foi marcado por apresentações culturais, contação de histórias, rodas de diálogo, troca de experiências e interação entre os participantes.

A terceira oficina teve como tema “Faça sua renda acontecer”. O debate discutiu empreendedorismo e autonomia financeira, com a participação de Lidiane Cabral (consultora empresarial) e Marcela Dalila (administradora).

A líder indígena Ita Puyanawa finalizou o evento com uma palestra e apresentou seu caso de sucesso.

Empreendedora desde 2013, iniciou sua trajetória na área da panificação, em 2018, retomou o empreendedorismo com foco no couro vegetal da Amazônia. Em 2022 expandiu sua atuação para projetos voltados à sustentabilidade e inovação.

Hoje, é sócia e representante comercial da Alquimia da Floresta, empresa comprometida com soluções que conectam ciência, natureza e responsabilidade socioambiental.





































The post Governo do Acre promove evento para incentivar lideranças de jovens e a comunidade appeared first on Noticias do Acre.





Source link