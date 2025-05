Secretaria de Educação organiza ações do Programa Aprender é o Caminho no Vale do Juruá

A Representação da Secretaria de Educação do Acre (RSEE) em Cruzeiro do Sul sediou na quarta-feira, 28, uma etapa do Acompanhamento Pedagógico Formativo voltado ao enfrentamento da distorção idade-série na rede pública estadual. A atividade integra o ciclo de formações realizadas ao longo desta semana em Manoel Urbano, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul.

O encontro reuniu equipes gestoras, assessores pedagógicos, professores e alunos envolvidos no Programa Aprender é o Caminho, que atende estudantes com defasagem entre idade e série escolar. O objetivo é organizar orientações pedagógicas e fortalecer as ações nas escolas que aderiram ao programa.

De acordo com a chefe da Divisão de Enfrentamento à Distorção Idade-Série (Diedis), Hemila Suelen de Oliveira, o acompanhamento é realizado de forma presencial nos núcleos de representação e nas unidades escolares. “Trabalhamos com avaliação diagnóstica, observação de sala de aula, material de apoio pedagógico, sequência didática e currículo específico do programa. O regime é de dois anos em um, por isso requer acompanhamento pedagógico diferenciado”, explicou.

A ação faz parte de uma iniciativa do governo do Estado em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), por meio do projeto Trajetórias de Sucesso Escolar, que desde 2015 atua na superação da distorção idade-série em estados da Região Norte.

Em Cruzeiro do Sul, o programa é acompanhado pela assessora pedagógica da RSEE, Lurdênia Lima. Segundo a educadora, a atividade formativa fortalece a atuação da equipe local. “Sempre que a equipe de Rio Branco vem, nos traz novas metodologias e formas de acolhida, tanto para os alunos quanto para a capacitação dos professores. Aqui, a Escola Madre Adelgundes Becker é a unidade que aderiu ao programa e recebe esse acompanhamento”, afirmou.







