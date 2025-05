Governo do Acre promove palestra sobre ações em situações de crise

Por Aniely Cordeiro

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e em parceria com a Capelania da Polícia Militar, realizou, na manhã desta quinta-feira, 22, no Palácio da Justiça, em Rio Branco, uma palestra sobre ações em situações de crise. O evento abordou temas como negociação de alto risco, prevenção ao suicídio, atuação frente a agressores ativos e estratégias de primeira resposta. A atividade foi ministrada pelo major Anderson Castro, da Polícia Militar do Amapá, especialista na área, que apresentou demonstrações práticas de situações de risco, além de orientar sobre as melhores formas de atuação nesses casos.

O major destacou a importância do trabalho preventivo desenvolvido no Acre para lidar com possíveis situações adversas. “O Estado do Acre está de parabéns, pois vem atuando de forma preventiva, mesmo sem ter registrado casos de agressores ativos. O povo acreano, com sua gestão eficiente, conseguiu evitar essas situações de violência. A administração pública está de parabéns. Agora, nossos gestores, servidores e funcionários estão ainda mais preparados para manter e ampliar esse trabalho preventivo do governo do Estado”, afirma.

De acordo com Priscila Melo, chefe do Departamento de Formação e Capacitação (Decap), atividades como essa são essenciais para qualificar os servidores e prepará-los para lidar com situações críticas. “Esse momento de troca de saberes é extremamente importante, pois aborda temas sensíveis que exigem preparo técnico, emocional e estratégico de todos os servidores públicos. Capacitar esses profissionais no manejo adequado dessas situações promove estratégias eficazes e humanizadas, capazes de salvar vidas e garantir uma resposta mais segura em momentos de alta tensão”, ressalta.

A iniciativa reforça o compromisso do governo do Acre com a segurança pública e com a capacitação contínua de seus servidores, prevenindo episódios de violência e promovendo um ambiente mais seguro para toda a população.

