Atividade: Abertura do Segmento de Alto Nível da GCF Task Force

Data: Sexta-feira, 23 de Maio

Programação:

8h – Falas de Abertura (Teatro Universitário da Ufac)

Gladson Camelí, governador do Estado do Acre;

Francisca Arara, secretária de Estado de Povos Indígenas;

William Boyd, project lead da GCF Task Force.

Local: Universidade Federal do Acre – Teatro Universitário (BR-364, KM 04, Distrito Industrial)

Destaque: A solenidade marca o início do segmento de alto nível da 15ª Reunião Anual da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e as Florestas (GCF Task Force). Com a presença de lideranças indígenas, representantes internacionais e autoridades do Acre, o evento reafirma o compromisso dos governos subnacionais com a proteção das florestas e o enfrentamento da crise climática.

The post Sugestão de pauta sobre as atividades da GCF Task Force para esta sexta, 23 de maio appeared first on Noticias do Acre.





Source link