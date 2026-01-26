Noticias da Fonteira

Acre

Governo do Acre sanciona pacote de leis que fortalecem a saúde pública em todo o estado

jan 26, 2026


Em mais um avanço para a saúde pública, o governo do Acre sancionou, nesta segunda-feira, 26, um pacote de leis que reforça políticas públicas em todo o território acreano, com publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).

A primeira publicação da edição desta segunda-feira refere-se à Lei nº 4.754, de 19 de janeiro, que institui a obrigatoriedade da aferição da pressão arterial, popularmente conhecida como “teste do bracinho”, durante consultas pediátricas de crianças a partir de três anos de idade, atendidas pelas redes pública e privada de saúde.

Exame deverá ser realizado por profissionais devidamente registrados. Foto: Pedro Devani/Secom

A legislação estabelece que o procedimento deverá ser realizado por médicos ou enfermeiros devidamente registrados nos respectivos conselhos profissionais que regulamentam a profissão.

Segundo o texto da lei, o Poder Executivo poderá promover campanhas de conscientização sobre os problemas decorrentes da hipertensão arterial, em conjunto com outras ações informativas voltadas à saúde da criança.

Saúde do idoso

A Lei nº 4.763, que institui o Programa de Atenção à Saúde do Idoso em Domicílio (Pasid), também foi sancionada nesta edição do Diário Oficial. A iniciativa tem como objetivo prevenir doenças, reduzir internações evitáveis e assegurar assistência integral e humanizada à população idosa, preferencialmente em seu domicílio, em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).

O projeto destaca que o programa deverá oferecer suporte médico, psicológico, de enfermagem, fisioterapêutico, nutricional e de assistência social aos pacientes. Além disso, prevê a garantia de acesso a medicamentos, insumos, equipamentos e tecnologias adequadas ao tratamento domiciliar.

Nova lei fortalece a oferta da saúde à população idosa em todo o estado. Foto: Ascom/PCAC

De acordo com o texto, as despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias do Estado, suplementadas, se necessário, podendo ainda contar com recursos federais vinculados ao SUS, emendas parlamentares e parcerias com instituições públicas e privadas, inclusive universidades e organizações não governamentais (ONGs).

Fortalecimento da saúde da mulher

Entre as leis sancionadas está a que estabelece as diretrizes de Atenção Integral à Saúde da Mulher no estado. A legislação prevê ações preventivas e curativas voltadas ao público feminino, incluindo acompanhamento da gestação, parto e pós-parto, prevenção e tratamento de doenças ginecológicas e oncológicas, planejamento familiar, saúde mental, saúde sexual e reprodutiva, além da atenção a mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Uma das maiores bandeiras do atual governo é uma saúde humanizada. Foto: Diego Gurgel/Secom

A iniciativa reforça a importância de fortalecer políticas públicas específicas para as mulheres acreanas. Com a sanção da lei pelo governador Gladson Camelí, o Estado passa a ter um marco legal que orienta a atuação do sistema público, garantindo atendimento humanizado, integral e de qualidade às mulheres em todas as fases da vida.

Consultas e exames

A Lei nº 4.757 estabelece a proibição de diferenciação nos prazos de marcação de consultas, exames e outros procedimentos entre pacientes atendidos por planos ou seguros privados de assistência à saúde e aqueles que custeiam o atendimento com recursos próprios.

Segundo a legislação, é vedado qualquer tratamento desigual entre pacientes vinculados a planos ou seguros privados e pacientes particulares. A norma determina que a marcação de consultas, exames e demais procedimentos deve ocorrer de forma igualitária, com base nas necessidades dos consumidores.

O texto também proíbe a adoção de agendas com prazos distintos de atendimento, impedindo a definição de tempos de espera diferenciados conforme a forma de pagamento do paciente.

The post Governo do Acre sanciona pacote de leis que fortalecem a saúde pública em todo o estado appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Fundação Elias Mansour orienta 13 aldeias do Vale do Juruá na elaboração de projetos culturais

jan 26, 2026
Acre

Rio Acre sai da cota de alerta na capital e maioria dos rios acreanos apresenta vazante, aponta boletim da Defesa Civil do Estado

jan 25, 2026
Acre

Deracre trabalha em obras da passarela do Ramal do Adolar e mantém equipes em campo em Sena Madureira

jan 25, 2026

VEJA TAMBÉM

Acre

Governo do Acre sanciona pacote de leis que fortalecem a saúde pública em todo o estado

26/01/2026 Frankly
Policial

Polícia Civil de Manoel Urbano resgata vítima de violência doméstica e recupera mais de R$ 15 mil em bens após perseguição – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

26/01/2026 Frankly
Acre

Fundação Elias Mansour orienta 13 aldeias do Vale do Juruá na elaboração de projetos culturais

26/01/2026 Frankly
Acre

Rio Acre sai da cota de alerta na capital e maioria dos rios acreanos apresenta vazante, aponta boletim da Defesa Civil do Estado

25/01/2026 Frankly