Acre

Segurança Pública realiza aula inaugural da 26° edição do Curso Operacional Integrado

jan 27, 2026


Por Miguel Feitosa

Com objetivo de aperfeiçoar os profissionais, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública Acre (Sejusp) realizou mais uma edição do Curso Operacional Integrado de Segurança Pública (Coisp), em Rio Branco. O curso se iniciou nesta segunda-feira, 26, e vai até dia 30 de janeiro.

Segurança Pública realiza aula inaugural da 26° edição do Curso Operacional Integrado. Foto: Ascom/Sejusp

Com carga de 60 horas-aula, essa é a 14° edição do treinamento, o curso discute os seguintes temas: Abordagem a Veículos e Pessoas; Armamento, Munição e Tiro; Noções de APH Tático; Autopreservação e Sobrevivência Policial, Abordagem em Edificações e Operações Urbanas.

Durante a abertura do Coisp, o secretário da pasta, José Américo Gaia, destacou os investimentos que têm sido feitos pela atual gestão. “Esse é o governo que mais apoiou as forças de segurança pública, principalmente no quesito de recomposição do efetivo, sendo um dos que mais contratou. Além disso, nos apoia em todos os sentidos, nós temos liberdade de ação. Então, é importante que desenvolvamos um bom trabalho; a responsabilidade hoje é na segurança pública e a formação faz parte desse objetivo”, declarou.

Durante a abertura do Coisp, o secretário de Segurança Pública, José Américo Gaia destacou os investimentos feito pela atual gestão. Foto: Ascom/Sejusp

Na atual gestão já foram capacitados 889 operadores em todas as regiões do estado do Acre, desde a capital, Rio Branco, onde foram realizadas 12 edições, bem como no interior do estado, abrangendo municípios do Alto Acre, região do Purus, Envira e Juruá, totalizando 26, sendo três exclusivamente para o público feminino.

Coordenador do curso, Felipe Russo disse que a atualização profissional vai ser empregada em diversas áreas operacionais. Foto: Ascom/Sejusp

“Todos os policiais que estão nessa formação entendem a importância de mais uma edição do Coisp, pois essa atualização profissional vai ser empregada em diversas áreas operacionais”, complementou o coordenador do curso, Felipe Russo.

