Governo do Acre valoriza comunicação pública no 1º Encontro Estadual de Secretarias Municipais

Dando continuidade ao cronograma do 1º Encontro Estadual de Secretarias Municipais de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Comunicação, na tarde desta quarta-feira, 10, realizado no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Seccional Acre, em Rio Branco, o governo do Acre reuniu secretários, técnicos e assessores dos municípios acreanos, com o objetivo de integrar e fortalecer as políticas públicas em parceria com o governo estadual.

Organizado em conjunto com a Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) e a Associação dos Municípios do Acre (Amac), o encontro teve como um dos destaques a valorização da comunicação institucional como ferramenta estratégica de gestão pública.

Comunicação ganha protagonismo com oficinas práticas e debates sobre redes sociais

Durante a tarde, a programação voltada à comunicação pública movimentou o auditório com oficinas dinâmicas, troca de experiências e qualificação técnica dos profissionais da área. O destaque foi para as ferramentas digitais, redes sociais e a importância da comunicação clara, acessível e eficiente.

A chefe do Departamento de Marketing e Inovação da Secom, Verônica Pimentel, trouxe orientações valiosas sobre comunicação institucional nas redes sociais, reforçando o papel estratégico dos canais digitais no relacionamento com a população. O designer gráfico da Secom, Radson Souza, comandou a Oficina de Canva, apresentando aos participantes formas criativas de produção de material gráfico para campanhas institucionais.

A programação foi encerrada com os social media Alisson Oliveira e Mariana Marrane que abordaram a criação de conteúdo para redes sociais na Oficina de Produção de Reels; e também oferecerem dicas práticas para cobertura fotográfica de eventos e ações governamentais.

A secretária de Comunicação do Acre, Nayara Lessa, fez um balanço positivo sobre o evento, afirmando que o evento representa um marco para a integração entre as gestões municipais e o governo estadual. “Pela primeira vez, estamos reunindo representantes das 22 prefeituras para pensar juntos os caminhos da comunicação pública, do planejamento estratégico e do desenvolvimento regional. Isso demonstra o compromisso do governador Gladson Camelí com a transparência, com a eficiência e com a união de esforços em prol da população acreana”, declarou Nayara, destacando que o encontro é um passo importante para alinhar metas, trocar experiências e fortalecer a comunicação como ferramenta de transformação social.

A parte da manhã já havia sido marcada por debates importantes sobre cerimonial e protocolo institucional, com Myvla Pereira; a relevância do rádio e das redes de parceria entre Estado e municípios, com Jefson Dourado; além de reflexões sobre o papel estratégico da comunicação pública.

Profissionais do interior destacam importância do Encontro para fortalecer a comunicação pública nos municípios

Representantes de municípios de difícil acesso elogiaram a iniciativa do governo do Estado em promover o 1º Encontro Estadual de Secretarias Municipais de Comunicação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico. Os participantes destacaram o papel estratégico da comunicação institucional e a troca de experiências como pontos altos do evento.

Diretamente do Jordão, o assessor de comunicação da prefeitura, Ivone Júnior, comemorou a realização do encontro e frisou que a iniciativa da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) promove mais inclusão e integração entre os profissionais da área.

“Eu achei uma ideia muito incrível da parte da Secom de trazer essa pauta e promover mais união entre as assessorias”, afirmou. Para ele, eventos como este são ainda mais importantes para cidades como o Jordão, que enfrentam desafios de acesso e estrutura.

“Nós, que estamos em um município de difícil acesso, muitas vezes não tem tanto contato com as ferramentas apresentadas aqui. Então é de suma importância e espero que haja outros para que possamos melhorar ainda mais a comunicação entre prefeitura, governo do Estado e governo federal.”

Já a gerente de Comunicação da Prefeitura de Assis Brasil, Mirla Almeida, reforçou que o encontro foi um momento essencial de aprendizagem e troca entre os municípios.

“Foi um momento muito enriquecedor para nós que estamos mais distantes. Pudemos aprender, mas também ensinar. Tivemos espaço para conversar, expor dificuldades e compartilhar soluções”, afirmou.

Mirla destacou, ainda, a responsabilidade da função que exerce: “Gerenciar a comunicação de uma prefeitura não é simples. Muitas vezes, por desconhecimento, cometemos erros que podem ter consequências jurídicas. Aqui, tivemos orientações que já nos ajudam a corrigir e levar esse aprendizado para os nossos municípios.”

Ela concluiu agradecendo a iniciativa: “Foi uma ação muito boa do governo. Realmente é uma honra participar.”

Planejamento orienta municípios sobre recursos e desenvolvimento econômico

Na programação paralela voltada ao planejamento e desenvolvimento regional, os participantes tiveram acesso a informações técnicas e atualizadas sobre a gestão de recursos públicos. Foram realizados os Fóruns Municipais de Desenvolvimento Econômico, com debates sobre estratégias para dinamizar a economia local.

O painel técnico explicou o funcionamento das emendas parlamentares federais e estaduais, detalhando formas de captação e execução dos recursos. Encerrando o ciclo, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) apresentou as ferramentas para acompanhamento das transferências especiais, promovendo maior controle e transparência na gestão municipal.

O 1º Encontro Estadual de Secretarias Municipais de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Comunicação reafirmou o compromisso do governo estadual em promover a integração entre os municípios, fortalecendo as capacidades institucionais e fomentando o desenvolvimento econômico e social do Acre.













































































































