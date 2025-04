Sejusp realiza palestra com diretora do Fundo Nacional em Rio Branco

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) recebeu, nesta quinta-feira, 10, a diretora de gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública, Camila Pintarelli, que participou de uma série de compromissos voltados para a segurança pública do estado. Os trabalhos começaram com uma palestra destinada aos alunos do Curso de Formação de Oficiais, onde Camila abordou a importância do Fundo Nacional e de suas ações para fortalecer a segurança pública.

Durante a palestra, a diretora destacou a necessidade de integrar conceitos administrativos nos currículos dos futuros gestores de segurança. “É fundamental que a gente comece a integrar e a inserir nos currículos e nas rotinas da Segurança Pública essa compreensão da atividade meio, que é a atividade invisível, mas que é fundamental para que a política pública chegue à população. Então, eu estou falando aqui de orçamento, de planejamento, estruturação, equipagem, contratação, tudo isso é parte do roteiro da Segurança Pública,” enfatizou.

Após a palestra, a diretora visitou o Batalhão Ambiental, onde pôde conhecer de perto as operações e desafios enfrentados pelas equipes. Além disso, ela deve participar da entrega de equipamentos ao Corpo de Bombeiros Militar do Acre, uma ação que reforça o compromisso do Fundo Nacional com a melhoria das condições de trabalho das instituições de segurança.

A chefe de Gabinete da Sejusp, Marilena Moreira, ressaltou a importância da instrução recebida pelos oficiais em formação. “A palestra com a Camila Pintarelli foi de grande importância para a nossa turma de oficiais, onde eles conheceram de perto como o Fundo Nacional funciona e como podem participar dos planejamentos e identificar as necessidades na área de segurança”, afirmou.

