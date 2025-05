Governo do Estado participa da 6ª edição da mostra ‘Acre, aqui tem SUS’ e reforça compromisso com a valorização da saúde pública

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), participa nesta quinta-feira, 8, da 6ª edição da mostra “Acre, aqui tem SUS”, realizada em Rio Branco. O evento, promovido pelo Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Acre (Cosems-Acre), reuniu representantes de diversos municípios acreanos para destacar as experiências exitosas desenvolvidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

A edição deste ano da mostra teve como principal objetivo a apresentação de boas práticas e inovações no atendimento à saúde pública nos municípios do estado. As experiências selecionadas no evento estadual farão parte da 20ª Mostra Nacional “Brasil, Aqui Tem SUS”, que ocorrerá de 15 a 18 de junho de 2025, durante o XXXVIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Estiveram presentes no evento o presidente e o vice do Cosems-Acre, o gestor estadual de Saúde, além dos secretários municipais de várias localidades do estado. Também marcaram presença representantes da Universidade Federal do Acre (Ufac), técnicos municipais e estaduais de saúde, bem como os apoiadores e a Coordenação de Apoiou não do Cosems.

O titular da Sesacre, Pedro Pascoal, destacou: “Para mim, é uma honra estar aqui neste evento, entender que o Acre tem sua representatividade, entender que Xapuri foi um dos destaques na Região Norte, e que Mâncio Lima foi premiado junto à Organização Pan-Americana da Saúde. Isso, para nós, é motivo de alegria. Orgulho de saber que temos bons profissionais e técnicos comprometidos com as particularidades do nosso estado. Parabéns a todos os municípios que continuam sendo referência a nível nacional e até mesmo internacional”.

Com o intuito de fomentar a troca de experiências e divulgar soluções que têm dado certo no estado, o “Acre, aqui tem SUS” contribui significativamente para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população acreana, ao valorizar ações inovadoras que podem servir de modelo para outras regiões. A edição de 2025 tem sido vista como um marco para as políticas públicas de saúde em todo o território, evidenciando os avanços no atendimento e a busca constante pela eficiência no SUS.

O presidente do Cosems-Acre, George Eduardo Carneiro, reforçou: “Um momento único de celebração, onde todos os municípios do Acre vão apresentar as suas experiências exitosas para todas as outras cidades. É uma ocasião de fortalecimento do SUS no nosso estado e também da força dos trabalhadores da saúde nas regiões do Acre”.

Ao participar deste evento, o governo do Acre reafirma seu compromisso com a saúde pública de qualidade para todos. O fortalecimento do SUS, que é garantido como um direito fundamental para os cidadãos, continua sendo um dos principais pilares da gestão estadual, que busca, por meio dessas iniciativas, aprimorar a saúde pública e assegurar um atendimento mais próximo e acessível à população.

Uma possível participação na Mostra “Brasil, aqui tem SUS” coloca o Acre em destaque no cenário nacional, permitindo que o estado compartilhe suas experiências de sucesso com outras unidades da federação. Dessa forma, o evento se torna uma plataforma para apresentar as boas práticas desenvolvidas em solo acreano e incentivar a disseminação de soluções que contribuam para o fortalecimento da rede em todo o país.

A troca de saberes e práticas entre os municípios, o governo estadual e a sociedade tem sido um ponto central para o aprimoramento do Sistema Único de Saúde no Acre, e a mostra “Acre, aqui tem SUS” é uma oportunidade para dar visibilidade aos avanços conquistados e aos desafios que ainda precisam ser enfrentados para garantir um sistema de saúde mais eficiente e acessível para todos.

Para o secretário Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul, Marcelo Siqueira, o impacto da mostra vai além dos produtos desenvolvidos. “Essa iniciativa é especialmente importante para municípios de difícil acesso, como os que compõem a terceira regional de saúde, que abrange as regiões do Juruá e Tarauacá/Envira. Cruzeiro do Sul, por exemplo, é um município polo com sede tecnológica, mas, como outras cidades distantes das demais regiões do estado, também enfrenta desafios específicos. Ainda assim, tem buscado superar essas dificuldades por meio de ações inovadoras”, declarou.





















