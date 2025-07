Governo do Estado, Prefeitura de Mâncio Lima e Incra promovem 30ª edição do Projeto Cidadão

Para levar cidadania, dignidade e acesso a direitos fundamentais para a população mais vulnerável, o governo, em parceria com a prefeitura de Mâncio Lima, realizou mais uma edição do Projeto Cidadão neste sábado, 19. A 30ª edição do projeto ofertou inúmeros serviços essenciais nas áreas de documentação civil, assistência social, saúde e justiça, beneficiando centenas de moradores da região, incluindo famílias da zona rural e comunidades ribeirinhas.

Participaram das atividades, diversos órgãos e instituições, entre eles o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), a Defensoria Pública, o Ministério Público do Estado (MPAC), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), a Polícia Civil, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), e a OCA Móvel.

Durante o evento, a população teve acesso gratuito à emissão de documentos como certidões de nascimento e casamento, carteira de identidade (novo RG), CPF, título de eleitor, certidão de antecedentes criminais e carteira de trabalho digital. A dona de casa Marivalda de Souza Rocha, moradora da zona rural, foi uma das beneficiadas com a emissão da nova identidade:

“Se não fosse pelo Projeto Cidadão, eu teria que custear uma nova carteira e não tenho condições. Esse tipo de ação muda a vida da gente.”

O diretor do Instituto de Identificação, Júlio César da Silva, destacou o pioneirismo do estado:

“O Acre foi o primeiro estado do Brasil a emitir a nova identidade, alinhada ao padrão nacional. Com isso, garantimos mais segurança e cidadania para todos os acreanos.”

Outros serviços foram disponibilizados para a população como atendimentos de saúde, com consultas com clínico geral, atendimento odontológico, vacinação, testes rápidos e distribuição gratuita de medicamentos. Serviços da assistência social também foram ofertados, promovendo acolhimento e orientações para famílias em situação de vulnerabilidade.

Outro destaque foi a entrega de kits de vestuário social por meio do programa Juntos pelo Acre. A dona de casa Cirlene Moura agradeceu ao receber roupas novas:

“É uma benção receber esse kit. Roupa nova é dignidade, é autoestima.”

A OCA Móvel levou ainda mais agilidade aos serviços, com emissão de documentos como segunda via de CPF e certidão de antecedentes criminais. A supervisora Érica Santos ressaltou a importância da estrutura móvel:

“Com a OCA Móvel, conseguimos atender até mesmo nos locais mais distantes, garantindo o acesso a serviços essenciais para quem mais precisa.”

Na área fundiária, o Incra atuou na regularização de terras em comunidades ribeirinhas, promovendo segurança jurídica para famílias do campo. O superintendente Márcio Alecio reforçou a importância da ação:

“Estamos garantindo justiça social e segurança jurídica para famílias que, por anos, viveram em situação de irregularidade. Agora, com apoio do governo, elas têm seus direitos reconhecidos e a posse legal da terra.”

O prefeito de Mâncio Lima, Zé Luís, destacou a relevância da parceria com o governo do Estado: “Esse projeto só é possível graças à união de esforços entre o município e o governo estadual. Quando trabalhamos juntos, conseguimos transformar a vida das pessoas.”







The post Governo do Estado, Prefeitura de Mâncio Lima e Incra promovem 30ª edição do Projeto Cidadão appeared first on Noticias do Acre.





Source link