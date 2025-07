Governo e parceiros lançam ação solidária de troca de alimentos por ingressos para os shows da Expoacre e divulgam pontos de coleta

O lançamento da ação solidária que consiste na troca de 2 quilos de alimentos para cada ingresso de acesso aos shows com artistas nacionais que se apresentarão na Expoacre foi realizado no final da tarde desta sexta, 18. Na ocasião foi inaugurado o primeiro ponto de troca e arrecadação, no Via Verde Shopping, representando uma contrapartida em voluntariado para o investimento do Estado em trazer essas atrações nacionais de destaque.

A ação em troca de ingressos e arrecadação de alimentos será desencadeada por meio da parceria entre o governo do Estado e as instituições filantrópicas Rotary Clube e Casa da Amizade, que estarão à frente de toda logística de receber os alimentos para posterior doações a cidadãos em vulnerabilidade social.

Essa logística envolve mais de 130 pessoas, conforme esclarece o coordenador da Casa da Amizade, Manoel Lima. “É louvável a iniciativa do governo, em estimular que a contrapartida da diversão seja um olhar solidário para o próximo, e toda arrecadação será utilizada para ajudar necessitados após definição conjunta com órgãos e instituições que atuam na causa”, esclareceu.

As instituições filantrópicas também estarão encarregadas pela logística em checagem de documento com foto e CPF, sendo dois quilos de alimentos não perecíveis, exceto sal e açúcar, para cada pessoa requerer seu ingresso.

Cada cidadão pode requerer o seu ingresso e também o do acompanhante, desde que leve o documento desse acompanhante com foto e CPF e os dois quilos de alimentos do acompanhante também.

Esse mesmo procedimento pode ser adotado por cada cidadão em todos os shows. Caso o queira, também será possível requerer ingressos para todos os shows de uma só vez, desde que leve a quantidade certa de alimentos, 02 quilos para cada documento com foto e CPF, podendo requerer os ingressos todos de uma só vez.

Os pontos de troca de ingressos para acesso aos shows serão no Via Verde Shopping, em frente a loja C&A. Também em todos as lojas do Arassuper e na Casa da Amizade, localizada no Centro da Cidade. Outros pontos de troca serão definidos pela coordenação e divulgados posteriormente. Em todos os pontos, o horário de troca corresponde ao horário de funcionamento dos estabelecimentos.

“Estaremos comprometidos em divulgar esses novos pontos de trocas em tempo hábil, assegurando que todos tenham comodidade para trocar seu ingresso para acesso aos show pelos dois quilos de alimentos. Procedimento que deve se repetir em cada dia de evento, dentro de uma política de gestão que transforma o investimento em entretenimento em solidariedade”, pontuou o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita.

