Governo do Estado promove treinamento para produtores de café do Alto Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), realizará, nos dias 10, 11 e 12 de junho, um treinamento sobre colheita e pós-colheita do café robusta amazônico para os produtores da regional do Alto Acre. A capacitação será ministrada pelo pesquisador da Embrapa Rondônia, Enrique Alves, e pelo analista João Maria Diocleciano.

Esta é a terceira vez que o governo promove uma capacitação voltada às pessoas que trabalham com o cultivo do café. Em 2024, os municípios de Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul e Acrelândia foram beneficiados com o treinamento.

“É uma grande satisfação receber os especialistas da Embrapa Rondônia, nossos parceiros na missão dada pelo governador Gladson Camelí, de fortalecer a cafeicultura do Acre. Essa colaboração é a prova do nosso compromisso em trazer tecnologia de ponta para o campo, investindo no imenso potencial do nosso café robusta amazônico, para que ele ganhe o reconhecimento que merece no Brasil e no mundo. Com esse treinamento em Xapuri, Brasiléia e Assis Brasil, estamos focando no essencial: a qualidade. Capacitar nossos produtores nas técnicas de colheita e pós-colheita é o caminho para produzir cafés especiais, agregar valor ao produto e, o mais importante, garantir mais renda para as famílias agricultoras. É a união de esforços do governo com nossos parceiros que transforma o potencial do nosso agro em realidade”, destacou o secretário de Agricultura, Luis Tchê.

A prática que será realizada é a continuação de um exercício feito no mês de março, de forma on-line. Desta vez, os instrutores acompanharão in loco a forma como os produtores estão conduzindo a colheita e o manejo para o ensacamento do produto.

O palestrante João Maria Diocleciano comentou sobre os conteúdos que serão abordados durante o treinamento prático. “Estaremos ensinando sobre o ponto ideal de colheita e as práticas de pós-colheita, que, se aplicadas corretamente, proporcionarão um café de boa qualidade, aumentando a renda dos produtores. Abordaremos também as práticas de fermentação na ausência de oxigênio, que elevam a pontuação do café e, consequentemente, seu valor de mercado”, explicou.

No dia 10 de junho, o treinamento será realizado em Xapuri; no dia 11, em Brasiléia; e, no dia 12, em Assis Brasil. O evento é uma realização do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), em parceria com a Embrapa, e conta com o apoio do Sebrae, Emater e das prefeituras de Assis Brasil, Brasiléia e Xapuri.

Café Robusta Amazônico

O café robusta amazônico é uma cultivar híbrida desenvolvida pela Embrapa, resultado do cruzamento entre os cafés Conilon e Robusta. Além de possuir características sensoriais únicas, representa um importante produto regional, cada vez mais reconhecido e valorizado nacional e internacionalmente.

