A Procuradoria-Geral do Acre (PGE/AC) prorrogou o prazo de recebimento de trabalhos técnico-científicos para a 17ª edição da Revista Jurídica da PGE/AC, estendendo-se até o dia 5 de julho. A prorrogação foi oficializada nesta terça-feira, 10, no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os trabalhos devem ser inéditos, de natureza técnico-científica e voltados para as áreas de direito público e gestão pública. Não serão aceitos textos já publicados ou submetidos a outras revistas. A elaboração dos artigos deve seguir as diretrizes metodológicas e normativas previstas no Regulamento nº 01, de 22 de abril de 2025, disponível no site oficial da PGE/AC.

As submissões devem ser feitas exclusivamente pelo email cejur.acre2014@gmail.com, com o assunto Submissão de Trabalho para a Revista da PGE – 17ª Edição. O regulamento também pode ser consultado na íntegra no DOE do dia 24 de abril.

A nova edição da revista terá como foco temas enfrentados no cotidiano das consultorias e procuradorias especializadas, bem como questões controversas do direito público e práticas voltadas à boa gestão da administração pública.

The post Governo do Acre prorroga prazo para submissão de trabalhos à 17ª Revista Jurídica da Procuradoria-Geral appeared first on Noticias do Acre.





Source link