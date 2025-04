Governo do Estado realiza promoção de mais de 300 militares do Acre

Em reconhecimento e valorização ao trabalho da Segurança Pública, o governo do Estado do Acre realizou nesta segunda-feira, 28, a primeira formatura de promoção de militares do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC) e da Polícia Militar do Estado (PMAC). A solenidade, realizada na sede do Comando-Geral da PMAC, e contou com a presença do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis.

Pelo efetivo do Corpo de Bombeiros, foram promovidos 171 Bombeiros Militares e da Polícia Militar 207 servidores, totalizando 378 militares. O governador Gladson Camelí destacou o empenho e determinação para criar condições necessárias para garantir o reconhecimento ao esforço pelo engrandecimento da corporação: “ A previsão era de aproximadamente 50 que iam ser promovidos, sendo dois bombeiros e 50 policiais militares. Agora, são mais de 300. Isso é reconhecer quem está no dia a dia, lutando para cumprir aquilo que está na nossa legislação, na Constituição, para proteger as famílias. E, ao mesmo tempo, cuidar desse estado maravilhoso que é o Acre. Então, isso aqui é uma prova do meu compromisso com todos os servidores públicos”.

Essa foi a primeira formatura de promoção desde a nomeação da comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marta Renata. “ Essa política de valorizar o profissional de segurança pública, o governador Gladson tem feito com maestria. São 207 policiais militares hoje que ascendem a mais um posto, mais uma conquista, e isso representa uma conquista não só pessoal do promovido, mas uma conquista da instituição também, porque são novas funções assumidas, novas missões que surgem”, enfatizou Marta Renata.

O comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, coronel Charles Santos, lembrou que a iniciativa corrige distorções: “Além dessa valorização, é uma correção ao longo dos tempos em que nós temos uma vacância que foi provocada ao longo de muitos anos e essas pessoas precisam ocupar cargos para justamente reforçar a administração do Estado. Mas o que está acontecendo aqui, com a promoção vem uma série de responsabilidades que é justamente para trazer benefícios em prol da população”.

Alegria em família

Entre os militares que ascenderam na carreira estava a capitã, Katianne Antoniete, que ingressou na carreira militar no ano de 2009, como Praça. Em 2017, ela prestou novo concurso, dessa vez para oficial, e foi aprovada. Agora, já casada, mãe de uma menina, ela recebeu a insígnia para se tornar major da PMAC. “O sentimento é de gratidão e muita alegria. Gratidão ao comando da corporação e ao governo do Estado por possibilitar que a gente venha galgando postos e graduações na corporação. Hoje são mais de 300 promoções, então são mais de 300 corações que estão felizes aqui nesse momento”, disse Antoniete.

Gratidão e alegria compartilhada entre amigos e familiares. Na mesma cerimônia, nesta segunda, ao lado de Katianne estava o irmão dela, o capitão Karllos Antoniete. Aprovado no mesmo concurso e aluno da mesma turma de irmã, Karllos, também alcançou o posto de Major.

Investimentos

Ainda durante a cerimônia de promoção dos militares, a vice-governadora Mailza Assis lembrou o empenho do governo em garantir investimentos para fortalecimentos da Segurança Pública no estado: “Porque quando a gente cuida de quem cuida da gente, todo mundo ganha. O nosso Acre ganha. Mesmo com os desafios que a gente enfrenta, o governo tem feito questão de manter as contas em dia, investir em equipamentos, viaturas, cursos de formação. Eu sei que não é só de estrutura que se faz segurança. Segurança se faz com gente preparada e motivada, que sente que o seu trabalho é valorizado. E eu quero de coração fazer uma homenagem especial às mulheres que fazem parte da caserna”, disse Mailza.





















