Governo e parceiros realizam 1ª Gincana Digital do Juruá e incentivam jovens ao universo da tecnologia

Nos dias 13 e 14, o Ginásio Jader Machado, em Cruzeiro do Sul, se transformou em um verdadeiro centro de inovação e criatividade durante a realização da 1ª Gincana Digital do Juruá. A ação, inédita na região, reuniu estudantes do ensino médio de diversas escolas da regional Juruá, além de professores, gestores e a comunidade local, para dois dias de intensa imersão tecnológica e desafios interativos.

Promovido pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, o evento teve como objetivo principal despertar o interesse dos jovens para o mundo da tecnologia, desenvolvendo habilidades cognitivas, lógicas e de trabalho em equipe, essenciais para os desafios do século XXI.

Para o gestor da Seict em Cruzeiro do Sul, Alcy Costa, a Gincana Digital simboliza um novo tempo na relação dos jovens com o conhecimento e a inovação.

“Queremos mostrar para nossos estudantes que a tecnologia não é algo distante. Ela está aqui, no dia a dia, e pode ser divertida, transformadora e cheia de possibilidades para o futuro profissional deles”, afirmou.

A gincana foi dividida em sete provas principais, todas elaboradas com foco na resolução de problemas, raciocínio lógico, criatividade e cooperação:

• Quiz Interativo (Desafio do Conhecimento Nerd): uma disputa eletrizante de perguntas e respostas sobre cultura pop, ciência, matemática, história e tecnologia.

• Caça ao QR Code (Missão Digital): desafiava os participantes a encontrar códigos escondidos pelo ginásio e decifrar suas mensagens.

• Código Secreto (Missão dos Hackers): exigia raciocínio lógico e trabalho em grupo para decifrar enigmas simulando um cenário de cibersegurança.

• Engenharia Maluca: os times tinham que construir estruturas criativas usando materiais simples, testando habilidades de engenharia e pensamento criativo.

• Missão Lógica (Desafio Mental): provas de lógica e estratégia que estimulavam o pensamento crítico e rápido.

• Atividade com Balões: dinâmica divertida que misturava coordenação motora e foco.

• Corrida Nerd com Estações: uma competição por estações, cada uma com um tipo diferente de desafio tecnológico e científico.

Além da competição entre os times, as torcidas também deram um show à parte com criatividade, energia e organização. Ao final, houve premiação para a equipe com maior pontuação e também para a torcida mais animada, que encantou o público com coreografias e gritos de guerra personalizados.

Um dos destaques individuais foi o estudante Samuel Rufino, de 16 anos, apaixonado por cubo mágico e representante do Instituto Federal do Acre (Ifac). Ele levou seu talento para o evento e impressionou a todos com a agilidade nas resoluções.

“Eu comecei por curiosidade vendo vídeos na internet. Hoje, sei que esse tipo de habilidade ajuda muito na concentração e na lógica. Estou pensando até em estudar programação no futuro”, comentou Samuel.

Para o coordenador estadual de Educação, Aderlan Gomes, a gincana é uma demonstração prática de como a escola pode ir além da sala de aula.

“A educação precisa dialogar com o mundo contemporâneo. Quando a gente une tecnologia, criatividade e juventude, não estamos somente formando alunos melhores, mas cidadãos mais preparados para os desafios do futuro”, afirmou.

A 1ª Gincana Digital do Juruá deixou um legado inspirador, ao mostrar que a combinação entre educação, tecnologia e espírito colaborativo pode gerar experiências transformadoras. E, sobretudo, reforçou a certeza de que investir na juventude é apostar em um Acre mais preparado, criativo e inovador.





























