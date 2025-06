Mutirão Opera Acre garante 134 cirurgias eletivas no interior e na capital

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), intensifica entre os dias 13 e 17 de junho as ações do programa Opera Acre, iniciativa que integra o Programa Nacional de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas, do Ministério da Saúde. Durante este período estão previstas 134 cirurgias eletivas em unidades hospitalares da capital e de municípios do interior, proporcionando mais qualidade de vida e dignidade à população acreana.

No Vale do Juruá, o Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, em Cruzeiro do Sul, realizou seis cirurgias ginecológicas nesta sexta-feira, 13. Já o município de Mâncio Lima concentra o maior número de procedimentos dessa etapa, com 60 cirurgias de laqueadura programadas entre os dias 14 e 17, garantindo a oferta de atendimento às mulheres da região.

Em Tarauacá, o Hospital Doutor Sansão Gomes realiza 20 cirurgias ginecológicas entre os dias 14 e 15, ampliando o acesso aos procedimentos para pacientes da regional.

No Baixo Acre, a Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo, em Rio Branco, atendeu 15 pacientes na última sexta-feira 13, com cirurgias ginecológicas e vasculares. O Hospital Doutor Ary Rodrigues, em Senador Guiomard, também integra a programação, com 10 cirurgias gerais.

Já o Hospital Manoel Marinho Monte, em Plácido de Castro, realiza 25 procedimentos ginecológicos nos dias 14 e 15, reforçando o compromisso de descentralizar os atendimentos e levar saúde especializada a todas as regiões do estado.

O Opera Acre é uma política de saúde pública que vem contribuindo significativamente para reduzir o tempo de espera por procedimentos cirúrgicos e melhorar a qualidade de vida de pacientes que aguardavam por atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). Além de diminuir as filas, o programa garante acesso gratuito a especialidades como ginecologia, cirurgia geral e vascular.

Para a coordenação do programa, as ações reforçam a importância da mobilização conjunta entre gestão, profissionais de saúde e unidades hospitalares. “Cada paciente atendido representa o compromisso do Estado em garantir o direito à saúde e o esforço diário para ampliar o alcance e a eficiência do serviço público”, destacou Shirley Nascimento, responsável pela regulação cirúrgica.

A programação segue até segunda-feira, 17, com a expectativa de que o mês de junho mantenha o ritmo de atendimentos, reafirmando a prioridade da atual gestão em acelerar as cirurgias eletivas e reduzir as filas em todas as regiões acreanas.

