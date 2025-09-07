07/09/2025
Governo e Prefeitura de Mâncio Lima levam ação integrada com serviços de assistência e inclusão social à Comunidade Guarani

A comunidade Guarani, zona urbana do município de Mâncio Lima, recebeu neste sábado, 6, a uma grande ação itinerante realizada em parceria entre o governo do Estado do Acre e a prefeitura local. A iniciativa contou com a participação da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Secretaria de Saúde (Sesacre) e demais órgãos, levando serviços essenciais e atendimentos gratuitos à população.

Ação itinerante leva benefícios à comunidade Guarani, em Mâncio Lima. Foto: Edson Fernandes/Secom

Durante o evento, a população contou com uma série de atendimentos gratuitos, que incluíram consultas médicas, vacinação e serviços de oftalmologia. Além da assistência à saúde, foram promovidas atividades voltadas ao fortalecimento dos vínculos comunitários, incentivando a integração social e o cuidado coletivo.

Serviços de saúde têm grande impacto, oferecendo atendimento rápido, acessível e promovendo bem-estar. Foto: Edson Fernandes/Secom

A ação reuniu o trabalho de secretarias estaduais e municipais. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) levou o projeto Vestuário Social, por meio do programa Juntos pelo Acre, enquanto a Secretaria de Saúde (Sesacre) disponibilizou consultas em ortopedia, ampliando o acesso da comunidade a serviços essenciais.

Juntos pelo Acre, por meio do Vestuário Social, oferece roupas a pessoas garantindo acesso a itens essenciais e promovendo dignidade à população. Foto: Edson Fernandes/Secom

Durante a ação, o Departamento de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) do Juruá participou ativamente com a oferta do programa Juntos pelo Acre, por meio do Vestuário Social. A atividade proporcionou às famílias o acesso a peças de roupa, reforçando o caráter social da iniciativa e a preocupação em atender demandas básicas que impactam diretamente na autoestima e na qualidade de vida dos moradores.

Kits de roupas são distribuídos à população durante ação itinerante. Foto: Edson Fernandes/Secom

A chefe de departamento da SEASDH no Juruá, Carem Carvalho participou da ação itinerante, levando serviços sociais à população e acompanhando a equipe na entrega do Vestuário Social por meio do programa Juntos pelo Acre.

Chefe de departamento da SEASDH no Juruá fala com entusiasmo em poder levar os benefícios da secretaria as pessoas em vulnerabilidades. Foto: cedida

“O programa Juntos pelo Acre, coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, distribuiu 1.300 kits de vestuário social, com o objetivo de amparar pessoas em situação de vulnerabilidade. A iniciativa busca atingir, especialmente, famílias e comunidades da zona rural e ribeirinhas que necessitam do apoio do Estado. Nosso departamento participa ativamente do projeto, colaborando na distribuição dos kits e nas atividades itinerantes, tanto na área de assistência social quanto na saúde”, pontuou.

Ação do vestuário social é levada a comunidade beneficiando diversas famílias. Foto: Edson Fernandes/Secom

Representando a Sesacre, o médico ortopedista Fábio Pimentel enfatizou a importância da ação e atenção primária em saúde:É um serviço de grande relevância para a população de baixa renda, para as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, que, por vezes, encontram dificuldades em buscar atendimento especializado. A Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre), em conjunto com a prefeitura de Mâncio Lima, presta todo o apoio a essa população que tanto necessita, disponibilizando serviços médicos e atendimentos na área de ortopedia”, destacou.

Fábio Pimentel: “ Ajudar no atendimento e garantir que a população tenha acesso a esse benefício e atendimento especializado, é de suma importância”. Foto: Edson Fernandes/Secom

O prefeito de Mâncio Lima, Zé Luís, também ressaltou a relevância da parceria dos poderes: Essa ação é fundamental porque garante dignidade à população. Com o apoio do governo do Estado, do deputado Veloso e da deputada Maria Antônia, conseguimos ampliar os atendimentos e facilitar o acesso da comunidade a serviços essenciais. Hoje, por exemplo, cerca de 120 pessoas serão atendidas em oftalmologia, evitando o deslocamento para outras cidades. Essa união de esforços mostra que, quando diferentes esferas trabalham juntas, os benefícios chegam de forma efetiva a quem mais precisa”, destacou.

Zé Luiz: “Essa integração entre os poderes torna os atendimentos mais acessíveis, beneficiando pessoas de todas as idades”. Foto: Edson Fernandes/Secom

A ação reforça o compromisso de atenção à população, aproximando serviços essenciais de todas as pessoas, independentemente da idade ou condição social. Ao levar atendimentos de saúde, assistência social e outras iniciativas diretamente às comunidades, os poderes garantem acesso facilitado e promove inclusão, tornando os benefícios mais próximos de quem mais precisa.

Promover o bem-estar e cuidar das pessoas tem sido prioridade nas ações itinerantes. Foto: Edson Fernandes/Secom

Moradores da comunidade agradecem pelos serviços

A aposentada Ednalva Fernandes, de 64 anos, contou com entusiasmo ser uma das beneficiadas da comunidade:Esses serviços são muito importantes. Aqui temos consultas, medicamentos e até roupas novas. Já participei de outras edições e sempre fui bem recebida. Tenho fé de que essa ajuda vai me fortalecer. Essas parcerias entre prefeitura e governo facilitam o acesso da população a benefícios que, sozinhos, muitos não teriam condições de alcançar”, disse.

Ednalva Fernandes: “Essas ações são de grande importância, e sou muito grata pelo que a prefeitura e o governo tem feito por nós”. Foto: Edson Fernandes/Secom

Bartolino Maciel, morador da comunidade, de 74 anos, considera a iniciativa eficaz, por assegurar acesso facilitado a serviços para pessoas de todas as idades: Os atendimentos dessas ações itinerantes são excelentes. As gestões têm demonstrado atenção com quem mais precisa, e o prefeito tem se mostrado eficiente e atuante. Estou satisfeito tanto com o trabalho do governo quanto do município. É ótimo, nota dez”, frisou.

Bartolino Maciel: “Esses serviços resolvem diversos problemas nossos, relacionados à saúde, à assistência e à dignidade”. Foto: João Pedro Ferreira/Secom

A ação itinerante ocorre com balanço positivo e expectativa de novas edições em outras comunidades da região. Com ampla adesão dos moradores, a iniciativa cumpriu o propósito de levar atendimento direto à comunidade, aproximando governo e prefeitura das necessidades locais.




































 

