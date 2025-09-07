Governo e Prefeitura de Mâncio Lima levam ação integrada com serviços de assistência e inclusão social à Comunidade Guarani





A comunidade Guarani, zona urbana do município de Mâncio Lima, recebeu neste sábado, 6, a uma grande ação itinerante realizada em parceria entre o governo do Estado do Acre e a prefeitura local. A iniciativa contou com a participação da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Secretaria de Saúde (Sesacre) e demais órgãos, levando serviços essenciais e atendimentos gratuitos à população.

Durante o evento, a população contou com uma série de atendimentos gratuitos, que incluíram consultas médicas, vacinação e serviços de oftalmologia. Além da assistência à saúde, foram promovidas atividades voltadas ao fortalecimento dos vínculos comunitários, incentivando a integração social e o cuidado coletivo.

A ação reuniu o trabalho de secretarias estaduais e municipais. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) levou o projeto Vestuário Social, por meio do programa Juntos pelo Acre, enquanto a Secretaria de Saúde (Sesacre) disponibilizou consultas em ortopedia, ampliando o acesso da comunidade a serviços essenciais.

Durante a ação, o Departamento de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) do Juruá participou ativamente com a oferta do programa Juntos pelo Acre, por meio do Vestuário Social. A atividade proporcionou às famílias o acesso a peças de roupa, reforçando o caráter social da iniciativa e a preocupação em atender demandas básicas que impactam diretamente na autoestima e na qualidade de vida dos moradores.

A chefe de departamento da SEASDH no Juruá, Carem Carvalho participou da ação itinerante, levando serviços sociais à população e acompanhando a equipe na entrega do Vestuário Social por meio do programa Juntos pelo Acre.

“O programa Juntos pelo Acre, coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, distribuiu 1.300 kits de vestuário social, com o objetivo de amparar pessoas em situação de vulnerabilidade. A iniciativa busca atingir, especialmente, famílias e comunidades da zona rural e ribeirinhas que necessitam do apoio do Estado. Nosso departamento participa ativamente do projeto, colaborando na distribuição dos kits e nas atividades itinerantes, tanto na área de assistência social quanto na saúde”, pontuou.

Representando a Sesacre, o médico ortopedista Fábio Pimentel enfatizou a importância da ação e atenção primária em saúde: “É um serviço de grande relevância para a população de baixa renda, para as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, que, por vezes, encontram dificuldades em buscar atendimento especializado. A Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre), em conjunto com a prefeitura de Mâncio Lima, presta todo o apoio a essa população que tanto necessita, disponibilizando serviços médicos e atendimentos na área de ortopedia”, destacou.

O prefeito de Mâncio Lima, Zé Luís, também ressaltou a relevância da parceria dos poderes: “Essa ação é fundamental porque garante dignidade à população. Com o apoio do governo do Estado, do deputado Veloso e da deputada Maria Antônia, conseguimos ampliar os atendimentos e facilitar o acesso da comunidade a serviços essenciais. Hoje, por exemplo, cerca de 120 pessoas serão atendidas em oftalmologia, evitando o deslocamento para outras cidades. Essa união de esforços mostra que, quando diferentes esferas trabalham juntas, os benefícios chegam de forma efetiva a quem mais precisa”, destacou.

A ação reforça o compromisso de atenção à população, aproximando serviços essenciais de todas as pessoas, independentemente da idade ou condição social. Ao levar atendimentos de saúde, assistência social e outras iniciativas diretamente às comunidades, os poderes garantem acesso facilitado e promove inclusão, tornando os benefícios mais próximos de quem mais precisa.

Moradores da comunidade agradecem pelos serviços

A aposentada Ednalva Fernandes, de 64 anos, contou com entusiasmo ser uma das beneficiadas da comunidade: “Esses serviços são muito importantes. Aqui temos consultas, medicamentos e até roupas novas. Já participei de outras edições e sempre fui bem recebida. Tenho fé de que essa ajuda vai me fortalecer. Essas parcerias entre prefeitura e governo facilitam o acesso da população a benefícios que, sozinhos, muitos não teriam condições de alcançar”, disse.

Bartolino Maciel, morador da comunidade, de 74 anos, considera a iniciativa eficaz, por assegurar acesso facilitado a serviços para pessoas de todas as idades: “Os atendimentos dessas ações itinerantes são excelentes. As gestões têm demonstrado atenção com quem mais precisa, e o prefeito tem se mostrado eficiente e atuante. Estou satisfeito tanto com o trabalho do governo quanto do município. É ótimo, nota dez”, frisou.

A ação itinerante ocorre com balanço positivo e expectativa de novas edições em outras comunidades da região. Com ampla adesão dos moradores, a iniciativa cumpriu o propósito de levar atendimento direto à comunidade, aproximando governo e prefeitura das necessidades locais.









































































