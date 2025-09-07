



O governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), informa a fuga de 8 presos do Presídio Manoel Neri da Silva, bloco 7, cela 725, em Cruzeiro do Sul.

Os presos fugiram por volta das 15 horas, após abrirem uma cavidade na parede da cela.

No momento, a Polícia Penal junto às demais forças de segurança realizam as buscas dos seguintes fugitivos:

1- Eduardo da Silva Lima

2- José Francisco Souza da Silva

3- Edmar Vieira da Silva

4- Carlos Maico Gomes Fortunato

5- Caio Firmino Miranda

6- Carlos Tiago de Lima Izaias

7- José Rubens do Nascimento Alemão

8- Carlos Eduardo Santos Pedroza

O Iapen informa, ainda, que devido ao trabalho de buscas e de uma verificação de estrutura em todo o presídio, as visitas que estavam previstas para esse domingo, 7, estão suspensas, com autorização judicial.

Marcos Frank Costa

Presidente do Iapen

The post Nota Pública sobre a fuga de 8 presos do presídio de Cruzeiro do Sul appeared first on Noticias do Acre.





