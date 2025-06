Governo entrega 150 agasalhos do projeto Vestuário Social para indígenas em tratamento de saúde

Fortalecendo as políticas públicas de atendimento às comunidades e povos tradicionais, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), entregou nesta quarta-feira, 25, um total em 150 peças de agasalhos do projeto Vestuário Social que integra o Programa Juntos pelo Acre, na Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai), localizada no bairro Sobral, em Rio Branco.

A Casai é responsável por receber indígenas que estão em processo de recuperação de saúde no Acre, oriundos de diversas etnias e localidades deste e de outros estados. Ela fornece apoio logístico e assistencial aos pacientes indígenas encaminhados para tratamento de saúde fora de suas comunidades.

As peças de vestuário chegam como uma forma de acolhimento às famílias indígenas, fortalecendo as políticas de assistência social e alcançando pessoas em situação de vulnerabilidade. O programa Juntos pelo Acre reafirma esse compromisso com o atendimento de mais de 153 bairros em Rio Branco e 13 municípios do estado. A perspectiva é alcançar ainda mais localidades isoladas e famílias que enfrentam necessidades.

A coordenadora do Vestuário Social, Nágila Rocha, destacou que as peças de roupas são doadas pela Receita Federal para que a SEASDH dê destino a famílias que realmente precisam.

“A vice-governadora e secretária Mailza Assis pede essa atenção especial às pessoas que realmente precisam. Sabemos que, com a chegada do frio, é necessário se prevenir, e muitas das pessoas que passam aqui pela Casai não estão preparadas e acabam enfrentando o frio. A Casa entrou em contato com a gente, e hoje disponibilizamos 150 kits”, explicou Nágila.

A administradora da Casai, Maria Aparecida da Silva, ressaltou que a parceria com a Secretaria é fundamental e de grande importância para o atendimento à população indígena.

“É muito importante porque, normalmente, quando eles vêm, não vêm preparados pelas condições que têm. Vêm num dia de calor, e lá nas aldeias, eles já não têm o que chamamos de kit básico — aquele que costumamos levar quando vamos sair: uma muda de roupa, um agasalho. Eles não têm essas condições. A maioria chega aqui desprovida, com apenas algumas trocas de roupas comuns, só para se trocar mesmo. Roupa de frio, agasalho… não têm”, concluiu.

Entenda o que é a Casai

As Casas de Apoio à Saúde Indígena (Casais) são estabelecimentos de saúde que fazem parte do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Em outras palavras, as Casais atuam como pontos de apoio para indígenas que precisam se deslocar até centros urbanos em busca de cuidados de saúde, oferecendo hospedagem, alimentação e outros serviços necessários durante o tratamento.

A Casai de Rio Branco, por exemplo, foi inaugurada em 2014 pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) e oferece serviços como enfermagem, nutrição, fisioterapia e assistência social. É referência para 127 aldeias indígenas.

The post Governo entrega 150 agasalhos do projeto Vestuário Social para indígenas em tratamento de saúde appeared first on Noticias do Acre.





Source link