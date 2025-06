Aos 33 anos de emancipação, Porto Walter celebra importantes avanços e conquistas promovidos pelo governo do Estado

O município que tem como primeiro verso de seu hino “Despertando na densa floresta, ambicionas melhor posição. O progresso te espreita de perto, Porto Walter do meu coração”, comemora seus 33 anos de emancipação político-administrativa nesta quarta-feira, 25, com importantes avanços e conquistas promovidos pelo governo do Estado em diversas áreas do desenvolvimento.

Com 10.735 habitantes, segundo o Censo de 2022, Porto Walter é um dos municípios da região do Vale do Juruá emancipados de Cruzeiro do Sul, pela Lei Estadual nº 1.028, sancionada pelo governador Edmundo Pinto em 28 de abril de 1992 e que alterou o número total de cidades acreanas de 12 para 22.

Localizada às margens do Rio Juruá, onde os primeiros habitantes foram indígenas das etnias Arara, Náua, Amoaça, Kampa, Kulina e Catiano, a cidade leva o nome de um de seus primeiros moradores, Walter de Carvalho, que provavelmente, faz parte do grupo de desbravadores migrantes de outras partes do Brasil – majoritariamente do Nordeste – e até de outros países que colonizaram o lugar, atraídos pela exploração do látex nativo durante o auge do Primeiro Ciclo da Borracha, no século 19.

Fontes oficiais, como o site da prefeitura, informam que antes desse período, em 1910, aportou no local que mais tarde viria a ser Porto Walter, um batelão de grande porte comandado pelo coronel Absolon Moreira. O oficial fixou residência na parte mais alta da terra firme e dividiu hectares com amigos que chegaram posteriormente, formando os seringais Tavares de Lira, Humaitá e Cruzeiro do Vale, que juntos integravam um grande contingente de terra, onde se formou o município.

No dia em que a cidade comemora mais um aniversário, o governo do Estado reforça o compromisso com o desenvolvimento do município por meio de ações, investimentos e parcerias que têm proporcionado avanços e melhorias na qualidade vida da população portowaltense, como assinala o governador Gladson Camelí.

“Meus pais e tios se criaram naquela terra e sei da dificuldade de acesso ao município, por isso quero que o trabalho do governo chegue a todos. Na saúde, educação e infraestrutura, quero que o serviço público tenha a mesma qualidade e minha missão, até o fim do mandato, é diminuir as dificuldades, governando ao lado de deputados estaduais, federais e prefeituras, para tornarmos este governo cada dia mais municipalista”, reforçou.

Pela primeira vez um governador vai à Aldeia Foz do Nilo

Ao participar do Festival do Povo Shawãdawa, realizado na Aldeia Foz do Nilo, em Porto Walter, o governador Gladson Camelí tornou-se o primeiro governador do Estado a estar na terra do Povo Arara naquela região, ocasião em que foi batizado com o nome Naytãnã, que quer dizer “homem guerreiro”, na língua tradicional.

O gestor recebeu então cartas dos indígenas com proposições e ouviu as lideranças sobre as necessidades da comunidade, reforçando o compromisso em manter o diálogo aberto com as comunidades tradicionais, respeitando a história e as contribuições dos povos originários do território acreano.

Mesmo sendo um dos quatro municípios acreanos isolados por via terrestre, tendo acesso somente por avião de pequeno porte ou embarcações, quando o rio está com águas em níveis navegáveis, Porto Walter recebe investimento do governo do Acre em diversas áreas como segurança pública, saúde, infraestrutura e agricultura.

Infraestrutura

Encontra-se em andamento a construção de uma via terrestre que ligará Porto Walter a Rodrigues Alves, facilitando o acesso e a comunicação com outros municípios. Por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Porto Walter, o governo está avançando na elaboração de um novo levantamento topográfico e o estudo do novo traçado do ramal entre Porto Walter e Rodrigues Alves, alinhado com diretrizes ambientais estabelecidas pelo Ministério Público Federal (MPF) com objetivo de viabilizar a concretização do sonho do fim do isolamento terrestre do município.

Houve também o envio de insumos para a manutenção do aeródromo local, visando melhorar a infraestrutura de transporte. O governo do Acre, por meio do Deracre, enviou recentemente 50 toneladas de insumos para a execução de serviços de manutenção no aeródromo de Porto Walter. O material será utilizado na recuperação da pista de pouso, garantindo melhores condições de operação para a aviação regional.

O governo tem investido na recuperação de ramais, garantindo a trafegabilidade e o escoamento da produção agrícola. Em parceria com a Prefeitura de Porto Walter, realizou o melhoramento do Ramal Gleba Minas. Com isso, 84 famílias, que trabalham na produção de farinha, foram beneficiadas.

Energia elétrica

Em parceria com a prefeitura e o governo federal, o governo do Estado tem investido no combate à pobreza energética. Com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), o governo do Estado executou o Luz para Todos, que beneficiou com fornecimento de energia elétrica, até dezembro de 2024, mais de 1,7 mil famílias em seis municípios, sendo quatro do Juruá, incluindo Porto Walter.

Produção rural

O governo tem oferecido apoio aos produtores rurais, com a entrega de calcário, fertilizantes e mudas de café clonal. Os agricultores também têm sido auxiliados no preparo de áreas, com mecanização e utilização de perfurador de solo. Recursos são destinados para a manutenção da malha de ramais, garantindo o escoamento da produção agrícola, demonstrando o compromisso do Estado e do Município em promover a integração das comunidades e valorizar a zona rural.

Segurança pública

Com o objetivo de fortalecer a segurança pública na região, o governo inaugurou o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Porto Walter. Estrategicamente localizado na Rua Maria Sobreira Lima, no Centro, o Cisp é um passo para atender às demandas da Polícia Militar (PMAC), Polícia Civil (PCAC), Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O investimento total do empreendimento foi superior a R$ 2 milhões, proveniente de duas fontes, entre recursos próprios e a colaboração do Departamento de Trânsito (Detran), que evidencia a efetiva parceria pública para a realização desse projeto fundamental.

O governo inaugurou também a 15ª unidade do Detran em Porto Walter, fortalecendo a interiorização dos serviços da autarquia, possibilitando aos condutores e proprietários de veículos a realização de serviços de habilitação e regularização de veículos, além de toda a parte administrativa. A ação foi realizada em parceria com a prefeitura, que cedeu o prédio e a infraestrutura de rede lógica.

Saúde

O governo realizou a revitalização da unidade mista de saúde local, com o objetivo de melhorar a estrutura e oferecer um ambiente mais adequado para pacientes e servidores. Foram investidos R$ 823,6 mil, provenientes de emenda parlamentar do ex-deputado estadual Wagner Felipe, além da entrega de tablets e outros serviços que somam R$ 2 milhões em investimentos na saúde pública de Porto Walter.

Educação e esportes

O governo tem realizado investimentos também em educação e esporte, com a construção e reforma de escolas e quadras esportivas a exemplo dos serviços para manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais da Escola Borges de Aquino e, na zona rural, na comunidade Natal, da Escola Adalberto Sena, além da reforma do Ginásio Estadual Poliesportivo Aderlan da Silva.

