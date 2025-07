Governo entrega quadra poliesportiva revitalizada em Rodrigues Alves

O governo do Estado, por meio da secretaria de Obras Públicas (Seop), em parceria com a Prefeitura de Rodrigues Alves, realizou na tarde desta quarta-feira, 23, a entrega da revitalização e recuperação da quadra poliesportiva da Praça Antônio Guilherme, no centro do município. A entrega marca o início da Semana Cultural em celebração aos 33 anos de emancipação política da cidade.

O espaço, que é considerado um dos principais pontos de encontro para atividades esportivas, recreativas e eventos comunitários, passou por uma série de melhorias que garantem mais segurança, funcionalidade e conforto aos usuários. A reforma contemplou a recuperação completa da estrutura física, com atenção especial à cobertura, além da modernização das instalações elétricas e hidráulicas. O piso foi refeito, as paredes recuperadas e toda a quadra recebeu nova pintura, conferindo um visual renovado e mais acolhedor ao ambiente.

O governador Gladson Camelí enfatizou a importância do investimento, que totaliza R$ 423 mil, como parte de um esforço contínuo para ampliar o acesso a espaços públicos de qualidade no interior do estado. “É uma satisfação ver esse espaço revitalizado, principalmente porque sabemos do papel que ele exerce na vida dos moradores. Queremos que os jovens, os trabalhadores e as famílias tenham à disposição locais seguros e adequados para o lazer, o esporte e a convivência comunitária”, afirmou o governador.

Durante o ato de entrega, que teve a presença de autoridades estaduais e municipais, a vice-governadora Mailza Assis pontuou a necessidade do esporte como instrumento de integração social, “Nossos jovens precisam de espaços revitalizados como esse para os momentos de lazer e socialização com os amigos,”disse.

A quadra foi inaugurada com uma partida amistosa entre os secretários de Estado de Rio Branco e os secretários municipais de Rodrigues Alves. A programação da Semana Cultural seguirá com diversas atividades no local, como as finais dos campeonatos municipais de futebol masculino e feminino das 1ª e 2ª divisões, desfile cívico, apresentações artísticas, solenidades de entrega de obras de infraestrutura urbana e a realização do Projeto Juntos pelo Acre.

O prefeito Salatiel Magalhães agradeceu a parceria com o governo estadual e mencionou o impacto positivo da obra para a população.“Esse espaço é símbolo de integração social. Ver ele restaurado e pronto para receber a programação de aniversário da cidade é motivo de alegria para todos nós. Trabalhar junto com o Estado é essencial para alcançarmos melhorias como essa”, afirmou.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, Ney Amorim, afirmou que a reforma do espaço é uma conquista para o município. “A quadra da Praça Antônio Guilherme é um ponto estratégico para a prática esportiva de jovens e adultos. Após essa reestruturação, temos condições mais apropriadas para atender tanto atletas quanto o público em geral”, pontuou.

A revitalização também tem impacto direto na vida de moradores como o jovem Miguel Freitas de 14 anos, que frequenta a quadra desde a infância. “A gente esperava por essa reforma há muito tempo. Eu jogo futsal aqui quase todos os dias, e com a quadra do jeito que está agora, a experiência é outra. Ficou muito melhor e mais segura”, disse, com entusiasmo.





