Segunda Jornada Pedagógica da Rede Estadual reúne gestores e educadores em Cruzeiro do Sul

Teve início nesta terça-feira, 22 de julho, no auditório da Representação da Secretaria de Estado de Educação (RSEE) em Cruzeiro do Sul, a segunda edição da Jornada Pedagógica de 2025. A atividade marca um importante momento de avaliação, planejamento e fortalecimento das práticas pedagógicas entre gestores e professores da rede estadual de ensino.

A coordenadora de ensino da RSEE, Rocinete Santos, destacou que a abertura dos trabalhos nesta primeira semana será voltada especialmente às equipes gestoras das escolas. Já na próxima semana, as formações serão direcionadas aos professores das diversas etapas de ensino, como os anos iniciais, a educação do campo, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e as demais modalidades.

“Durante essas duas semanas, vamos abordar desde questões administrativas até temas fundamentais como a saúde mental dos educadores e, principalmente, o foco pedagógico. Este é um ano de avaliação externa, e precisamos reforçar as estratégias voltadas ao aprendizado e aos resultados do Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica]. É também uma oportunidade de avaliarmos o primeiro semestre, compartilhar experiências e traçar metas para o segundo”, afirmou Rocinete.

O gestor Orleilson do Carmo Silva, da Escola Norberto Assunção Cavalcante, localizada no Ramal 3, zona rural, reforçou a importância do encontro como espaço de troca entre os profissionais da educação. “É um momento de interação, onde multiplicamos saberes, principalmente para os gestores que estão iniciando agora. Esse tipo de formação fortalece o nosso trabalho e nos ajuda a melhorar ainda mais as ações dentro das escolas”, declarou.

A programação segue até o dia 1º de agosto, quando será encerrada com uma palestra voltada para os professores de Ciências e Biologia, realizada em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac) . O tema da palestra será a prevenção à malária, doença que tem apresentado aumento significativo de casos na região do Juruá.

A jornada reforça o compromisso da Secretaria de Educação com a formação continuada dos seus profissionais, com foco na melhoria da qualidade do ensino e no desenvolvimento integral dos estudantes acreanos.







