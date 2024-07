Governo federal enviará ao Acre novas ambulâncias do Samu; Xapuri está entre as cidades que vão receber

O Samu é um dos componentes da Política Nacional de Atenção às Urgências do Ministério da Saúde e pode ser acionado pelo número 192

Os municípios de Porto Acre, Plácido de Castro e Xapuri devem receber três novas ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que presta assistência 24 horas para a população. O envio das ambulâncias é um reforço do Ministério da Saúde, que devem substituir ambulâncias antigas, com o investimento de R$ 89 milhões do Novo PAC.

O Samu é um dos componentes da Política Nacional de Atenção às Urgências do Ministério da Saúde e pode ser acionado pelo número 192, que oferece também orientações à população, além do envio dos veículos com equipes especializadas. Em todo o Brasil, o Ministério da Saúde estima que a cobertura de acesso ao serviço deve sair de 87,3% para 90,4% da população brasileira.

“Nosso compromisso é modernizar em torno de 60% da frota do SAMU nos próximos anos. Temos atualmente ambulâncias com muito tempo de uso, algumas de 10 anos atrás”, disse Nísia Trindade, ministra da Saúde. “Com novos equipamentos, podemos atender de forma adequada e segura as pessoas em todo o Brasil”, acrescentou, lembrando que o serviço de urgência conta hoje com 80 mil profissionais em atuação.

