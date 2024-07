Ministro da Saúde da Bolívia pedem que as crianças sejam imunizadas contra o sarampo no país

Por Marcus José

Ministério da Saúde declarou alerta epidemiológico nacional, e confirmar um novo caso positivo de sarampo, apresentado em uma criança de dois anos e três meses do departamento de Oruro.

O vice-ministro da Promoção e Vigilância Epidemiológica, Max Enríquez, apelou aos pais para que levem os filhos aos centros de saúde para imunização contra o sarampo e recomendou que caso ocorra algum sintoma da doença não se automediquem e dirijam-se a um estabelecimento médico de toda Bolívia.

“A vacina está disponível em todas as unidades de saúde para crianças e qualquer sinal que indique que possa ser sarampo para ser abordado na unidade de saúde e não automedicado. No centro de saúde serão colhidas amostras para análise laboratorial e, caso se confirme, será administrado o tratamento adequado para evitar complicações”, disse Enríquez.

Perante este alerta, foi desencadeada uma mobilização imediata dos sistemas de saúde para intensificar a imunização contra o sarampo, que é mais contagioso que a Covid-19, transmitindo a doença a 12 a 18 pessoas.

O vice-ministro explicou que esta doença é evitável com a aplicação da vacina. Uma primeira dose aos 12 meses e outra entre 18 e 23 meses.

Ministro alertou que, com a doença, aparecem espinhas sem líquido ou pus no corpo das crianças; Eles aparecem inicialmente atrás das orelhas, depois na face, tronco e membros inferiores e superiores.

Os sintomas incluem febre alta, tosse, coriza e erupção cutânea que se espalha por todo o corpo, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

No momento, foi acionado o bloqueio epidemiológico em Colquiri, onde reside o menor e seu entorno e as pessoas com quem a criança teve contato também serão monitorados por 21 dias, atualmente estável.

“A criança está em observação, aguardamos o desenvolvimento da doença, que sempre traz complicações, e esperamos que, esperançosamente, ela não desenvolva pneumonia, que é a mais grave; Por enquanto está estável”, disse Enríquez.

