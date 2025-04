Governo inaugura laboratório para impulsionar ideias inovadoras na administração pública

Pensando em modernizar a administração pública e aproximar o cidadão das decisões governamentais, o governo do Acre lançou nesta quarta-feira, 9, o Laboratório de Inovação do Estado do Acre (Inov@Ac). Vinculado à Secretaria de Estado de Administração (Sead) e amparado pelo Decreto nº 11.200/2023, o novo espaço surge como um ambiente dinâmico e colaborativo voltado à criação de soluções criativas, uso de tecnologias abertas e experimentação de novas práticas para melhorar os serviços públicos oferecidos à população.

O Inov@Ac nasce com o objetivo de promover a experimentação de métodos, ferramentas e tecnologias inovadoras voltadas à gestão pública, prestação de serviços e tratamento de dados, conforme previsto no Capítulo VII do Decreto. Além disso, incentiva a participação cidadã no controle e aprimoramento da administração pública.

A técnica em Gestão Pública da Sead, Rafaela Andrade, explicou que o laboratório foi regulamentado dentro da política de Governo Digital do Estado e terá duas frentes no auditório da OAB-AC de atuação: “A primeira está relacionada ao programa InovaGov, que prevê a vinda de bolsistas para atuarem diretamente no laboratório, pensando em soluções inovadoras para a administração pública. A segunda é voltada para os próprios servidores, oferecendo um ambiente onde possamos nos reunir para desenvolver ideias, projetos e iniciativas que contribuam com a melhoria dos processos e serviços públicos”.

Paulo Oliveira, diretor de Modernização e Desenvolvimento Institucional da Sead, afirma que o laboratório representa uma oportunidade para estruturar momentos de reflexão e colaboração entre as equipes: “No dia a dia surgem diversas ideias e demandas, mas nem sempre conseguimos parar para discuti-las com profundidade. O laboratório vem para preencher essa lacuna”.

O espaço se baseia em diretrizes como colaboração interinstitucional, uso de tecnologias livres, metodologias ágeis, incentivo ao empreendedorismo inovador e produção de políticas públicas orientadas por dados. De acordo com o decreto, o Laboratório de Inovação poderá atuar em parceria com órgãos estaduais e federais, além de prefeituras, para desenvolver iniciativas conjuntas e fortalecer redes de inovação pública. A ideia é reunir talentos que possam contribuir com soluções estratégicas para o setor público.

Para Juan Coelho, desenvolvedor da Diretoria de Modernização e Desenvolvimento Institucional (Dirmod) da Sead, o espaço é uma evolução natural para quem acredita na inovação como caminho de transformação. “Durante a minha formação, participei de um laboratório onde alunos e professores trocavam ideias sobre os sistemas que estavam desenvolvendo. O Inov@Ac segue essa mesma lógica de colaboração, mas com foco na entrega de soluções reais para o governo. Isso reduz falhas, qualifica os serviços e permite que todos evoluam juntos”.

Segundo Paulo Roberto Correia, secretário de Administração, “a expectativa é que o Laboratório de Inovação do Estado se torne um polo de inovação pública no Acre, fomentando a criatividade, o uso de dados e a integração entre diferentes áreas da administração”.

Para mais informações, os interessados podem consultar o Decreto nº 11.200, que regulamenta o Governo Digital no Estado e estabelece as diretrizes para o funcionamento do Laboratório de Inovação.

