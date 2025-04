Movimento nos aeródromos do Acre ultrapassa 2,3 mil voos no primeiro trimestre de 2025

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), divulgou nesta terça-feira, 8, o Relatório de Controle Aeroportuário referente ao mês de março. Os dados apontam que os aeródromos do estado registraram 682 voos, totalizando 2.372 operações nos três primeiros meses de 2025. O transporte aéreo é essencial para garantir a mobilidade da população acreana, especialmente em municípios de difícil acesso por via terrestre. O relatório abrange oito aeródromos e reforça a importância dos investimentos na infraestrutura aeroportuária para assegurar o deslocamento seguro e o acesso a serviços básicos nos municípios mais isolados.

“Com o compromisso do governador Gladson Camelí, seguimos avançando para tornar os aeroportos mais eficientes e seguros. O transporte aéreo continua sendo um elo fundamental entre os acreanos e os serviços que eles precisam”, destacou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Feijó segue como o município com maior movimentação aérea, com 267 voos registrados em março, sendo 237 operações normais, 27 para Tratamento Fora de Domicílio (TFD) e 3 noturnas. Em seguida, Tarauacá contabilizou 169 voos, com 149 normais, 17 de TFD e também 3 noturnos. Marechal Thaumaturgo registrou 81 operações (61 normais e 20 de TFD), enquanto Jordão somou 94 voos, sendo 87 normais e 7 de TFD. Já Porto Walter contabilizou 36 voos normais, Santa Rosa do Purus teve 28 (26 normais e 2 TFD), Xapuri registrou 6 (5 normais e 1 TFD) e Manoel Urbano apenas 1 voo normal.

Do total de 682 voos em março, 602 foram operações regulares, 74 atendimentos de TFD e 6 voos noturnos. A movimentação acumulada nos três primeiros meses do ano reforça a relevância dos aeródromos na integração logística do estado, com números expressivos: 888 voos em janeiro, 802 em fevereiro e 682 em março.

Os dados mostram que, mesmo com uma leve redução no volume mensal, mais de 88% das operações continuam sendo voos regulares, evidenciando a constância na demanda por transporte aéreo. O Deracre segue atuando para fortalecer a malha aérea regional e oferecer melhores condições de acesso e deslocamento à população acreana.

