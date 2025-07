Governo lança implantação do Arco Metropolitano de Rio Branco com visita técnica ao primeiro trecho

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), realizou nesta quarta-feira, 16, uma visita técnica ao trecho inicial do Arco Metropolitano de Rio Branco, marcando o lançamento da futura implantação da obra. A primeira etapa do projeto prevê a pavimentação de 10,87 quilômetros de via, ligando a rodovia AC-10 ao Ramal do Romão, nas proximidades da BR-364, na região da Vila Custódio Freire.

O projeto foi aprovado pela Caixa Econômica Federal e representa um importante passo no planejamento estratégico de mobilidade urbana da capital. A iniciativa tem como objetivo criar uma nova alternativa de tráfego entre regiões estratégicas da cidade, contribuindo para a redução do fluxo nas vias centrais e fortalecendo a conexão entre bairros e áreas rurais.

Durante a vistoria, a presidente do Deracre, Sula Ximenes, ressaltou o compromisso do governo com o desenvolvimento da infraestrutura urbana. “Estamos dando o primeiro passo para tornar realidade um projeto aguardado pela população. O governador Gladson Cameli determinou que o Deracre atuasse com planejamento e responsabilidade desde as fases iniciais. O lançamento da implantação do Arco Metropolitano é um marco para Rio Branco”, afirmou.

A visita ao trecho inicial marca o início da atuação conjunta entre governo do Estado e a empresa licitada, que deve atuar conforme as próximas liberações técnicas e financeiras previstas. O Deracre segue acompanhando de perto cada etapa do processo, reafirmando o compromisso com obras estruturantes que promovam desenvolvimento, mobilidade e qualidade de vida para a população acreana.

