Educação do Acre oferta mentoria para alunos da escola de gastronomia

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE), por meio do Núcleo de Automação e Robótica Educacional (Nare), oferta uma mentoria em projetos de automação para estudantes do curso de confeitaria do Centro de Educação Profissional e Tecnológica (CEPT) da Escola de Gastronomia.

A mentoria é ofertada em parceria com o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) e tem como objetivo dar suporte às escolas e instituições que tem projetos em andamento, orientando os estudantes na construção de projetos mais robustos e inovadores, ajudando a promover a interdisciplinaridade entre ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

O Núcleo de Robótica tem ajudado várias escolas a desenvolver projetos, como a São João Batista, do município do Bujari, que teve projeto aprovado para ser apresentado na Feira Brasileira de Ciência e Engenharia (Febrace). Este ano, o núcleo também deu suporte a um projeto da escola Raimundo Hermínio de Melo, em Rio Branco.

No caso dos alunos do curso de confeitaria, que estudam na terceira série do ensino médio da escola Raimunda Pará, localizada no bairro Cidade do Povo, o projeto trata-se de um bolo giratório que deverá ser apresentado em uma feira de gastronomia, em Brasília, no mês de setembro.

A professora de confeitaria do CEPT, Valcileia Melo, explicou que o primeiro momento em que o bolo giratório de três andares foi apresentado se deu durante a realização da mostra Viver Ciência no ano passado. “Na verdade, vamos apresentar dois projetos este ano, um em Brasília e outro na mostra Viver Ciência, este mais aprimorado”, disse.

A diferença, segundo a professora, está relacionada ao tema, já que na apresentação do projeto em Brasília o foco será na parte da ornamentação, mostrando temas e sabores amazônicos, como a questão da floresta.

A estudante Ana Clara de Oliveira Alves, da terceira série do ensino médio da escola Raimunda Pará destacou a importância da inovação, porque além de representar o estado de uma forma cultural, também será representado de maneira tecnológica. “E tudo isso ligado ao nosso ramo da confeitaria”, destacou.

Já para a estudante Kayllane Nascimento, também da terceira série da escola Raimunda Pará, a inserção da robótica no projeto é uma forma de adquirir mais conhecimento. “A gente aprende coisas novas, vê coisas que nunca viu antes, sem falar que é uma oportunidade de pensar no futuro”, explicou.

















