Governo lança primeiro mestrado para agentes da Segurança Pública e celebra R$ 15 milhões em capacitação nos últimos anos





Durante a solenidade de abertura da aula inaugural do curso de mestrado em Administração Pública voltado à segurança, realizada nesta quinta-feira, 30, o governador Gladson Camelí destacou o compromisso do Estado com a qualificação dos gestores e o fortalecimento da segurança pública no curso de mestrado feito em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A capacitação inédita para agentes da Segurança Pública vai formar 10 militares, sendo oito da capital e dois do interior do estado.

“Estamos investindo na capacitação dos nossos gestores, porque acreditamos que planejamento e gestão são fundamentais para salvar vidas e servir melhor à população”, afirmou o governador.

Ele ressaltou a relevância da gestão eficiente em todas as esferas da atividade humana, especialmente na administração pública. “Uma casa de família precisa de gestão para viver bem, uma empresa, um time de futebol, uma escola, entre outras coisas, precisam de planejamento e gestão para funcionarem adequadamente”, afirmou.

Para ele, no setor público não é diferente. Planejamento e gestão são essenciais para cumprir o propósito de servir com eficiência à população. “O fato desse curso contar com a parceria da renomada Fundação Getúlio Vargas valoriza ainda mais esse processo de aprendizagem”, disse.

Ele acredita que um Estado com gestores bem preparados está no caminho certo para alcançar o desenvolvimento econômico e social de forma inclusiva, principalmente diante da complexidade do setor de Segurança Pública. “Qualquer erro de planejamento, inteligência e gestão poderá custar vidas”, alertou, ao se dizer satisfeito em saber que os gestores terão acesso a uma gama de conhecimentos que contribuirão para uma melhor prestação de serviços à sociedade.

O governador agradeceu ao Fundo Nacional de Segurança Pública, do governo federal, pela destinação de R$ 800 mil para viabilizar o mestrado no estado.“Aproveitem esse mestrado e tenham gratidão por essa oportunidade”, concluiu.

R$ 15 milhões em capacitação

O secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Américo Gaia, fez questão de frisar que a gestão do governador é histórica no estado, com investimento humano, tecnológico e estrutural. “Nesta segunda gestão, o senhor já investiu R$ 15 milhões. Isso merece aplausos”, iniciou.

Gaia destacou que o início do curso representa a realização de um sonho antigo. Segundo ele, desde que assumiu o cargo, tinha como meta ampliar a qualificação dos efetivos e contingentes da Segurança Pública.

“Hoje damos início ao tão sonhado curso de mestrado. No primeiro dia em que ocupei essa cadeira, esse já era o nosso objetivo: qualificar cada vez mais os nossos profissionais para garantir uma gestão de excelência.”

O secretário também enfatizou a importância do acesso à informação e à formação continuada. “Só conseguimos avançar se tivermos acesso aos cursos e às ferramentas certas, e hoje temos isso aqui. É difícil mobilizar efetivos, especialmente do Corpo de Bombeiros, mas esses profissionais representam o futuro da segurança pública. São gestores preparados para conduzir com qualidade os próximos passos da nossa atuação.”

Conquista inédita

A tenente-coronel Cristiane Soares está entre os dez escolhidos para fazer o mestrado neste momento e destacou o caráter histórico da iniciativa, promovida pela Secretaria de Estado Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp). Segundo ela, é a primeira vez que a instituição oferece um curso de pós-graduação voltado à qualificação dos profissionais da Segurança Pública.

“Estamos iniciando uma nova jornada. Somos dez integrantes nessa turma de mestrado, e essa é uma conquista inédita para nossa instituição”, afirmou Cristiane.

A oficial relembrou sua experiência pessoal ao tentar cursar um mestrado há dez anos. “Cheguei a qualificar o projeto, mas não consegui concluir porque as condições de trabalho e estudo não foram adequadas”, contou.

Ela acrescentou que, na época, uma das justificativas recebidas foi o fato de o curso não ser oferecido pela própria instituição. “Por isso, acredito que esse é um passo muito importante para a qualificação dos nossos profissionais”, completou.

A militar enfatizou que a gestão pública é o eixo central de qualquer transformação institucional, especialmente no campo da segurança. “Estamos aqui hoje porque acreditamos que administrar, servir e liderar com propósito significa otimizar recursos, fortalecer capacidades e valorizar pessoas, sempre com foco na proteção e no bem-estar da sociedade”, declarou.

Segundo Cristiane, o objetivo do mestrado é justamente integrar a vivência operacional das forças de segurança com o rigor acadêmico, buscando aperfeiçoar a atuação da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil do estado.

Ao final de sua fala, a tenente-coronel registrou, em nome da turma, agradecimentos ao governador Gladson Camelí, ao secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel Américo Gaia, à comandante coronel Marta Renata e ao coronel Charles Santos. “Nossa sincera gratidão a todos que tornaram essa iniciativa possível”, concluiu.

Profissionais bem preparados

Representando a FGV, João Victor Guedes, destacou a relevância da iniciativa para o fortalecimento da gestão pública no Brasil. Segundo ele, momentos como esse são fundamentais para a profissionalização do serviço público, não apenas no Acre, mas em todo o país.

“É com base em iniciativas como essa que conseguimos entregar melhores políticas públicas para a população”, afirmou.

Guedes também fez referência à trajetória da Fundação Getúlio Vargas, criada em 1944 como um braço do governo federal para capacitar servidores públicos. Ele lembrou que, em 1967, a instituição passou a ensinar administração pública, área à qual os novos alunos agora se integram.

“Para nós, é uma satisfação enorme continuar formando os melhores quadros da administração pública. E não apenas ensinar, mas também aprender com as experiências de vocês, que serão compartilhadas com nossos alunos e conosco, professores.”

Encerrando sua fala, ele expressou entusiasmo com a parceria e expectativa de retorno. “Chego aqui com uma felicidade enorme de estar com vocês e já ansioso para voltar em breve, estendendo essa oportunidade a outros futuros alunos do nosso mestrado profissional em administração. E quem sabe, também, do nosso doutorado profissional em administração pública.”

