Governador Gladson Camelí e vice-governadora Mailza Assis recebem Hortência em encontro marcado por simpatia e reconhecimento em Sena Madureira





Antes de subir ao palco para a palestra do programa Desperte a Liderança que Existe em Você, em Sena Madureira, a “Rainha do Basquete” Hortência Marcari protagonizou um encontro cheio de carisma e descontração com o governador Gladson Camelí e a vice-governadora Mailza Assis, no fim da tarde desta quinta-feira, 30.

Durante a conversa, Hortência destacou o carinho pelo Acre e a admiração pela cultura local, relembrando experiências vividas na Região Norte.

“Eu geralmente gosto de ficar na cidade, conhecer as pessoas, comprar algumas coisas da região. Eu gosto bastante. Estava até lembrando que acho que já joguei aqui no Acre, viajamos muito pelo Norte e Nordeste, e fiquei feliz de voltar”, comentou a ex-jogadora, demonstrando entusiasmo com a visita.

Em tom bem-humorado, o governador Gladson Camelí agradeceu pela presença da atleta e destacou a importância de eventos como o Desperte a Liderança, que inspiram novas gerações.

“É uma honra receber você aqui, Hortência! Agradeço por vir compartilhar sua história com os acreanos. Sena Madureira está no meu coração e no coração do nosso estado. Esse encontro representa o quanto o Acre valoriza quem inspira, motiva e acredita nas pessoas”, afirmou o governador.

A interação também contou com momentos de descontração, quando o governador comentou sobre uma “corrida” recente que participou e Hortência respondeu com leveza e bom humor. “Eu já estou aqui me recuperando, viu?”, brincou o governador, arrancando risadas da campeã mundial.

A vice-governadora Mailza Assis elogiou a trajetória de Hortência e ressaltou a representatividade feminina no evento.

“É uma alegria ver uma mulher com a força e a história da Hortência inspirando outras mulheres e lideranças acreanas. Ela simboliza coragem, disciplina e superação, valores que queremos ver crescer cada vez mais no nosso estado”, destacou Mailza.

O encontro antecedeu à palestra da ex-jogadora, realizada na Escola Dom Júlio Mattioli, que encerrou a edição especial do Desperte a Liderança em Sena Madureira. O programa, promovido pelo governo do Acre, tem como objetivo incentivar o protagonismo, o empreendedorismo e o desenvolvimento pessoal de jovens, mulheres e lideranças locais.

“Obrigada pelo carinho, Acre. É um prazer imenso estar aqui e ver de perto o quanto o esporte, a educação e o exemplo podem transformar vidas”, concluiu Hortência, antes de se despedir e seguir para o evento.

Com a presença da “Rainha do Basquete”, Sena Madureira viveu uma tarde de emoção, aprendizado e reconhecimento ao poder da liderança e da inspiração.

