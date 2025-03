Governo promove certificação de mulheres em curso de preparo de pizza e hambúrguer em Senador Guiomard

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), promoveu nesta quarta-feira, 19, em Senador Guiomard, a certificação do curso de preparo de pizza e preparo de hambúrguer para as mulheres participantes do Programa Impacta Mulher. A cerimônia contou com palestras sobre microcrédito facilitado, concedida pelo Banco da Amazônia (Basa) e o regime de Microempreendedor Individual (MEI), concedida pelo Sebrae.

O Programa Impacta Mulher tem o objetivo de gerar a autonomia econômica de mulheres em condição de vulnerabilidade ou violência doméstica, para que, por meio da profissionalização, consigam alcançar a liberdade financeira e quebrar o ciclo da violência.

“Realizamos esse programa para dar as ferramentas que as mulheres necessitam para mudar sua vida. Também é um período de conscientização, e, com a parceria do Basa e do Sebrae, explicamos o passo a passo que elas podem tomar para empreender e abrir seu próprio negócio”, disse a chefe do Departamento de Autonomia Econômica e Políticas de Cuidado da Semulher, Vanessa Rosella.

A ação é fruto do acordo assinado entre a Semulher e o Senac, que possibilitará que mulheres recebam cursos profissionalizantes nos 22 municípios do Acre. O valor investido é de R$ 571,8 mil e será inteiramente destinado para os cursos de qualificação profissional.

“O município [de Senador Guiomard] precisa dessas oportunidades. Foi uma ótima oportunidade, tanto para mim quanto para as colegas que fizeram o curso. É um curso profissionalizante mesmo. Saímos daqui realmente profissionais. Foi importante porque esses cursos vão trazer renda para cada mulher que participou”, destacou uma das alunas certificadas no curso de preparo de pizza, Edna Veríssimo.























































