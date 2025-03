Estado firma parceria com empreendedores para utilização do espaço da Gameleira

O governo do Acre, por meio das secretarias de Estado da Casa Civil (Secc) e de Governo (Segov), firmou um termo de compromisso, nesta quarta-feira, 19, com o Fórum Estadual de Economia Solidária, para permitir a utilização do espaço público da Gameleira, em Rio Branco.

O acordo pretende auxiliar os empreendedores e aquecer a economia local. As tendas ficarão distribuídas desde a cabeceira da Ponte Juscelino Kubitschek (Ponte Metálica) até o fim do Calçadão, na Rua Senador Eduardo Asmar. O espaço será utilizado até o dia 31 de março.

“O Estado vai fiscalizar o uso adequado do espaço cedido, garantindo o respeito à legislação. Já o Fórum Estadual de Economia Solidária vai zelar pela conservação e limpeza do local, garantindo que suas atividades não interfiram na segurança e no bem-estar da população”, informou o secretário do Governo, Luiz Calixto.

Assinaram o termo o secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni, o secretário Luiz Calixto e o coordenador do Fórum Estadual de Economia Solidária, Carlos Taborga.

