Governo promove evento em homenagem ao Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha em Cruzeiro do Sul

O governo, por meio da Secretaria de Estado das Mulheres (Semulher), realizou nesta sexta-feira, 25, uma programação especial em comemoração ao Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha, no Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), em Cruzeiro do Sul. O encontro reuniu representantes de movimentos sociais, profissionais da saúde e da educação, além de mulheres da comunidade local.

A data, comemorada anualmente, reconhece a resistência e a contribuição histórica das mulheres negras da América Latina e do Caribe. Também presta homenagem à líder quilombola Tereza de Benguela, símbolo de luta contra o racismo, a opressão de gênero e as desigualdades sociais. A ocasião é uma oportunidade para dar visibilidade às narrativas e vivências dessas mulheres que historicamente enfrentam múltiplas formas de discriminação.

Durante o evento, a nutricionista Edilamar Marques abordou temas ligados à saúde da mulher negra, com foco na alimentação como instrumento de autocuidado e dignidade. “Esse é um evento de escuta e reflexão para um assunto que é tão importante ser discutido em nossa sociedade”, comentou.

“É um momento para celebrar conquistas, ouvir histórias e impulsionar novas iniciativas que contribuam para a equidade e respeito às diferenças”, afirmou a coordenadora da Semulher em Cruzeiro do Sul, Jamaira Freitas,

Na programação foi ministrada uma palestra, realizadas atividades culturais e oferecido um coffee break, proporcionando um espaço de acolhimento, troca de experiências e fortalecimento das ações voltadas para o enfrentamento ao racismo e à violência de gênero no estado.

A professora Cibele Clemente trouxe uma reflexão sobre identidade, ancestralidade e os desafios enfrentados no ambiente educacional e na sociedade em geral. “Como educadora busco promover espaços onde nossas crianças e jovens possam se reconhecer em suas histórias, compreender o valor de suas raízes e se sentirem representados.”

