Governo reinaugura prédio da Delegacia-Geral de Polícia Civil em Tarauacá

O governo segue investindo alto no setor da Segurança Pública para melhorar a vida dos acreanos. Em mais uma demonstração de compromisso com o povo, a gestão estadual entregou, na manhã deste sábado, 18, a reforma e modernização do prédio da Delegacia-Geral de Polícia Civil de Tarauacá. Avaliado em R$ 350 mil, o investimento assegura expressivos avanços à área da segurança no município, que tem uma população estimada em mais de 43 mil pessoas.

Reforma da delegacia foi entregue pelo governo na manhã deste sábado, 18. Foto: Marcos Santos/Secom

Representando o chefe do Executivo, Gladson Cameli, o delegado-geral de Polícia Civil no Acre, Henrique Maciel, entregou o benefício. Em um pronunciamento contundente, o militar lembrou dos significativos investimentos no setor, que testificam uma gestão dedicada ao desenvolvimento do Acre.

“Em 27 anos de carreira, essa é a administração que mais vi investir em segurança pública. São quase quatro anos trabalhando para garantir o direito de ir e vir das pessoas, apesar da severa pandemia, que paralisou boa parte das atividades no planeta”, frisou o delegado.

“É o governo que mais investe em segurança pública na história do Acre”, afirma delegado. Foto: Marcos Santos/Secom

Ações da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), como reformas de delegacias, contratação de policiais, de bombeiros militares, além da aquisição de veículos e modernos equipamentos, fizeram com que o Acre alcançasse patamares jamais vistos no setor, como, por exemplo, a maior redução entre os estados do país em mortes violentas, atingindo a queda histórica de 38%, em 2021, conforme aponta levantamento do Monitor da Violência.

“Em todos os municípios, estamos atuando para combater a violência e o crime organizado. O governo segue trabalhando para oferecer condições salubres de trabalho aos operadores de segurança e mais acolhimento à população, que busca pelos os nossos serviços”, pontua Henrique Maciel.

Em todos os municípios, têm ações de segurança combatendo a violência e o crime organizado. Foto: Marcos Santos/Secom

O novo espaço conta com moderno sistema de segurança, pintura e nova identidade visual, além de salas ampliadas e celas revitalizadas.

“A nossa unidade está padronizada com as demais no Estado. A partir de agora, daremos atendimentos diferenciados para mulheres, pessoas vítimas de violência, indivíduos que buscam retirada de documentos e também nos impomos diante das práticas criminosas na nossa região”, avalia o delegado de Polícia Civil de Tarauacá, Saulo José Macedo.

“Reforma proporcionou avanços internos e atuação mais incisiva contra o crime”, afirma Saulo José Macedo. Foto: Marcos Santos/Secom

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp