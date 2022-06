No Acre, consumidores reclamam de mais um reajuste no preço do combustível

Após o novo reajuste no preço do combustível, liberado no último sábado (18), os consumidores do Acre estão temerosos e sem saber como vão fazer para abastecer os veículos.

O preço da gasolina, por exemplo, está variando de R$ 7,97, na capital acreana, a R$ 10,15, no interior do estado.

Em Rio Branco, a média do preço da gasolina comum antes do reajuste era de R$ 7,54 e agora está custando R$ 7,75. Já em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do estado, o litro da gasolina estava, em média, R$ 7,97 e agora o produto é encontrado a R$ 8,16. O diesel que estava a R$ 8,30 no município subiu mais de 30 centavos e agora custa R$ 8,95 o litro.

Na cidade de Rodrigues Alves, o valor da gasolina comum saiu de R$ 7, 95 para R$ 8,10. Em Marechal Thaumaturgo, o litro da gasolina permanece a R$ 10,15 e até a tarde desta segunda o reajuste não tinha chegado às bombas

O comerciante Jacson Menezes disse que tomou um susto quando foi abastecer nesta segunda-feira (20) e percebeu que o reajuste já estava sendo praticado no posto que ele costuma ir.

“Muito assustado, eu ia abastecer agora com R$ 300 mas, quando eu vi o preço que subiu, falei para colocar só R$ 50. Ninguém aguenta, não sei onde é que a gente vai parar, como é que a gente vai fazer para se locomover.”

Consumidores no Acre reclamam de frequentes reajustes no preço do combustível — Foto: Arte/g1

Morador de Cruzeiro do Sul, o vendedor Richardsson Brito falou que está cada vez mais difícil conseguir sobreviver.

“Não está confortável para ninguém, para falar a verdade, isso aí é um absurdo, essa situação para quem tem transporte está difícil”, reclamou.

Os donos de postos de combustíveis também reclamam dos constantes reajustes. Carlos Junior é gerente de um posto de combustível de Cruzeiro do Sul e fala que o valor para os donos de postos também aumentou.

“Quando o valor aumenta não é só para o consumidor, aumenta também para a gente. Quando a gente vai comprar na distribuidora, quando fazemos o pedido, o aumento já é repassado automaticamente, então, é prejudicial para a gente e para o consumidor.”

O aumento do combustível reflete também no preço do produtos. A agricultora Lenilda Bezerra diz que algumas vezes quando falta algum produto em casa ela pensa duas vezes antes de sair para comprar.

“A gente se encontra, na verdade, sem saída mesmo. Às vezes você tem até a necessidade de comprar alguma coisa, mas você não vem no mercado por causa do valor do combustível e também do preço que o produto custa no supermercado.”

